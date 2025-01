Anonimo italiano è il nome d’arte scelto da Roberto Scozzi, artista romano nato nel 1963. Il cantautore ha debuttato sulle scene musicali nel 1995 scegliendo di dare questo nome all’album, esordendo proprio allo stesso modo con questo nickname. Anonimo italiano nei primi anni della sua carriera si è esibito con il viso coperto da una maschera argentea. Questo ha scatenato non poca curiosità: in tanti, infatti, si chiedevano chi si nascondesse dietro al suo personaggio.

Allo stesso modo questo ha fatto nascere una serie di teorie: per tanti, infatti, dietro quella voce si nascondeva Claudio Baglioni, molto simile. Proprio lo stesso Baglioni si trovò più volte a smentire di essere l’artista dall’identità misteriosa, arrivando anche a diffidare la casa discografica di Anonimo italiano, la BMG. Non servì però a molto poiché non c’era nessun plagio dal punto di vista musicale. Dopo tali vicende, però, Roberto Scozzi decise di fare “coming out” e di rivelare la sua vera identità, spiegando di essere lui la voce che più ha fatto discutere sul finale degli anni Novanta.

Anonimo italiano, chi è: la carriera dopo le polemiche

Anonimo italiano ha ottenuto importanti successi nel corso della sua carriera. Con il suo primo disco, chiamato appunto come il suo nome d’arte, ha ottenuto un disco di platino vendendo 120.000 copie, per poi pubblicare lo stesso album anche in lingua spagnola in vari Paesi del Centro America, con successi importanti. Nel 1997 ha pubblicato anche il secondo album per poi pubblicare anche negli anni a seguire una serie di lavori, come “Diario di un amore”, la compilation dei suoi più grandi successi. Da alcuni anni Anonimo italiano è lontano dalle scene della musica: è pronto però a prendere parte a “Ora o mai più”, condotto da Marco Liorni. Il programma segnerà il suo ritorno sulle scene dopo tanti anni lontano dalla tv e dalla musica.