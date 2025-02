Tra i concorrenti di Ora o Mai Più, lo show di Rai 1 in onda questa sera, sabato 1 febbraio, c’è anche Anonimo Italiano. Dopo il grande successo ottenuto negli anni ’90, tra migliaia di dischi venduti e concerti sold-out, il cantante è poi scomparso dalle scene. Recentemente aveva addirittura pensato di abbandonare definitivamente la musica, fino a quando non è arrivata la chiamata di Marco Liorni, che lo ha convinto a rimettersi in gioco nel suo programma dedicato ai ‘talenti dimenticati’. Ma cosa ha fatto in tutto questo tempo e cosa si sa della sua vita privata? L’artista, il cui vero nome è Roberto Scozzi, è nato a Roma il 20 giugno 1963 e ha 61 anni.

Ad oggi, non è noto se Roberto sia sposato o se lo sia mai stato, né tantomeno se abbia figli o un’attuale partner. Il cantante ha sempre mantenuto un’assoluta discrezione sulla sua vita sentimentale, evitando qualsiasi esposizione mediatica. Tuttavia, sembra che abbia un profilo Instagram ufficiale, ‘Anonimoitalianoofficial’. Nonostante l’account sia inattivo da tempo e privo di post, un dettaglio ha attirato l’attenzione: segue una sola persona, e si tratta proprio di una donna.

Dal momento che il profilo è inutilizzato, non è certo se si tratti davvero dell’account ufficiale di Anonimo Italiano, anche se alcune indiscrezioni suggeriscono di sì. Tra i suoi follower compare solo una donna, il cui account è privato, rendendo impossibile ottenere informazioni su di lei. Da lì, c’è chi ha ipotizzato che possa essere la sua compagna, ma si tratta esclusivamente di supposizioni. Va ribadito, infatti, che non esistono conferme e che sulla vita personale di Roberto Scozzi non si sa nulla di certo.

Negli anni ha rilasciato diverse interviste, ma si è sempre concentrato sulla sua carriera e sulla famosa diffida ricevuta da Claudio Baglioni. Com’è noto, il suo timbro vocale era incredibilmente simile a quello di Baglioni e, insieme all’uso della maschera, aveva creato confusione tra il pubblico. Questo spinse Baglioni a intervenire legalmente, costringendolo a svelare il suo volto. Da quel momento, l’interesse del pubblico nei suoi confronti iniziò a calare. Ora, con il ritorno in tv grazie a Ora o Mai Più, chissà se deciderà di raccontare anche qualcosa della sua vita privata.