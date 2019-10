Another Cinderella Story/ Su Italia 1 il film con Selena Gomez (oggi, 13 ottobre)

Il film Another Cinderella Story va in onda su Italia 1 per il pomeriggio di oggi, domenica 13 ottobre 2019, a partire dalle ore 14:05. Si tratta di una pellicola che è stata realizzata nel 2008 da diverse case cinematografiche con la regia di Damon Santostefano mentre il soggetto e la sceneggiatura sono frutto del lavoro di Erik Patterson e Jessica Scott. Le musiche della colonna sonora sono state composte da John Paesano, i costumi di scena sono frutto del lavoro di Kate Min e nel cast sono presenti tra gli altri Selena Gomez, Andrew Seeley, Jane Lynch, Jessica Parker Kennedy, Emily Perkins e Katharine Isabelle.

Another Cinderella Story, la trama del film

In una cittadina californiana vive una giovane ballerina di nome Mary dotata di un certo talento. Tuttavia per lei la vita è stata tutt’altro che semplice in ragione della scomparsa della madre senza aver mai potuto per altro abbracciare il proprio vero papà. Dominique, una collaboratrice della madre, decise all’epoca della tragica morte della donna di adottare la piccola Mary. Intanto nella scuola dove Mary studia arriva un giovane cantante emergente, Joey Parker, il quale entra immediatamente nel mirino di Dominique il quale vorrebbe fare una collaborazione artistica per rilanciare la propria di carriera. Purtroppo quest’ultimo rifiuta facendo andare su tutte le furie l’uomo. A scuola si sta organizzando uno spettacolo musicale in bianco e nero al quale devono prendere parte tutti gli studenti, compresa Mary. Contrariata per il rifiuto, Dominique cerca in ogni modo di impedire a Mary di prendere parte all’evento. Mary però aiutata dalla propria amica e sfruttando il fatto che la matrigna tutte le sere sia fuori da casa fino a mezzanotte scappa per prendere parte allo spettacolo facendo la conoscenza di Joey con il quale scatta immediatamente la scintilla. Tuttavia dovendo far ritorno prima di mezzanotte a casa, Mary va via di tutta fretta non accorgendosi però di far cadere a terra il proprio lettore Mp3. Avendo come solo indizio il dispositivo il ragazzo cerca di sfruttarlo per rintracciare quella ragazza che ha letteralmente rapito il suo cuore, proprio come nella favola di Cenerentola.

