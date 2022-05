Another Cinderella Story/ Su Italia 1 il film con Selena Gomez

Another Cinderella Story, film di Italia 1 diretto da Damon Santostefano

Another Cinderella Story va in onda su Italia 1 oggi, domenica 22 maggio, a partire dalle 16:30. Si tratta di una pellicola che rappresenta il seguito del film A Cinderella Story ed è stata realizzata nel 2008 da diverse case cinematografiche con la regia di Damon Santostefano.

Cinderella Story/ Su Italia 1 il film con Hilary Duff e Chad Michael Murray

La sceneggiatura è di Jessica Scott ed Erik Patterson, le musiche della colonna sonora sono firmate da John Paesano e il montaggio è stato eseguito da Tony Lombardo. Nel cast figurano Selena Gomez, Andrew Seeley, Jane Lynch, Jessica Parker Kennedy, Katharine Isabelle e Marcus T. Paulk.

Another Cinderella Story, la trama del film: una giovane ballerina di talento

Soffermiamoci sulla trama di Another Cinderella Story. Maria è una giovane ballerina che ha tantissimo talento e che vorrebbe cercare di avere successo in questo ambito. La sua vita fino a questo momento non è stata semplice perché ha perso da giovanissima l’adorata madre ed è stata adottata da una donna di nome Dominic che è una popstar ormai in fase di decadimento. Il motivo per il quale la popstar decise di adottarla è legato alla collaborazione con la madre di Maria, che faceva parte del corpo di ballo.

I PESCI ROSSI/ Su Rai 1 il film con l'attrice tedesca Jella Haase

La popstar ha due figlie che tuttavia non nutrono certamente un sentimento di simpatia nei confronti di Maria che viene vista come una sorta di usurpatrice. Fortunatamente Maria trova in Tamy, una giovane stilista, un’amica con cui passare del tempo e condividere le esperienze di vita. Le sue giornate scolastiche sono ricche di soddisfazioni ma nel suo cuore c’è sempre quella aspirazione di poter lavorare un giorno nel mondo dello spettacolo.

Nella sua scuola, inoltre, arriva un giovane cantante di nome Parker con cui sua madre adottiva vorrebbe esibirsi in duetto ma il giovane rifiuta. Sempre all’interno dell’edificio scolastico viene organizzato un ballo in maschera con la giovane Maria che viene aiutata dalla sua amica per scappare di casa e poter così prendere parte all’evento del quale ovviamente fa la conoscenza con la giovane popstar. Da questo momento in poi la sua madre adottiva e soprattutto le sue sorelle cercheranno di contrastare con ogni mezzo la storia d’amore tra i due e il successo che Maria riuscirà finalmente a trovare nel mondo del ballo.

Scuola di polizia 2/ Su Italia 1 il film diretto da Jerry Paris

© RIPRODUZIONE RISERVATA