Anouchka Delon torna sulla morte del padre di Alain Delon a Verissimo

Anouchka Delon ha parlato nel salotto di Verissimo su Canale Cinque, tornando sulla morte del papà Alain Delon. Sono trascorsi otto mesi dalla drammatica scomparsa del padre, sul quale ha rivelato nel programma di Silvia Toffanin: “Ho avuto la possibilità di stare con lui fino alla fine, questo lo vedo come un grande regalo, ho dei grandissimi ricordi con lui, abbiamo fatto mille cose bellissime. Abbiamo avuto tanti momenti condivisi, porterò questa cosa sempre con me”.

Tornando sulla scomparsa:”E’ un lutto molto lungo, il fatto di avere una famiglia ti riporta al presente anche se a volte ho bisogno di stare con il mio dolore. Le abitudini sono una cosa complicata da superare, lo chiamavo tutti i giorni alle 12 e alle 22, è un grande vuoto. La sua anima è ancora nella casa che ha avuto, ma quella casa ora è vuota, per me è difficile tornare lì, mi ripeto che mio padre è ovunque. E’ veramente insopportabile, ho tenuto il suo profumo e fatto una piccola cappella, un piccolo altare con una foto, una candela sempre accesa, lo sento molto vicino così, soprattutto quando mi manca. Ci parlo, è il mio modo di attraversare questo momento così difficile”.

Anouchka Delon e il rapporto con i fratelli: “E’ complicato”

Anouchka Delon ha fatto tappa a Verissimo, tornando a parlare anche del burrascoso rapporto con i fratelli. “A loro auguro delle belle cose, voglio che vivano nel presente. Con i miei fratelli il rapporto è ancora complicato, ci sono delle divergenze come capita in diverse famiglie”.

Sul legame con la madre: “La mamma è sicuramente addolorata per cerca di non mettersi in mezzo, è quello che cerchi di fare quando sei genitore, anche lei crede nel tempo. Non sono certa che sia l’eredità ad aver scaturito i problemi”.

