ANOUCHKA DELON, FIGLIA ALAIN/ Rivelazione choc a Verissimo: “Mio figlio di 4 anni è gravemente malato”

Anouchka Delon, confessione choc a Verissimo: “Nessuno sa che mio figlio è gravemente malato”

Anouchka Delon ha concesso un’intervista in esclusiva a Verissimo dopo la querelle con il fratello Anthony attorno alla figura del padre Alain Delon. Innanzitutto ha spiegato come sta il padre: “Andava abbastanza bene fino a qualche mese fa ma da luglio le sue condizioni sono peggiorate soprattutto a causa delle medicine. Mi dispiace molto dire queste cose perché so quanto è amato mio papà ma la situazioni sta precipitando. Mi preoccupo per lui, io l’ho sempre messo su in piedistallo voglio che lui stia sempre bene. È molto difficile.” E sulla frase che l’attore avrebbe pronunciato poco tempo fa sulla sua voglia di morire ha ammesso “Penso sia una richiesta di aiuto. Mio padre va supportato in questo momento.”

Successivamente, però, Anouchka Delon ha fatto una confessione choc che nessuno conosce: il figlio di 4 anni è gravemente malato: “Mio figlio compirà 4 anni la settimana prossima ed ha una grave malattia che abbiamo scoperto a settembre e tutta la mia famiglia lo sa. Io devo occuparmi di mio padre ma anche di mio figlio.” In seguito ha attaccato il fratello Anthony: Trovo che i problemi di famiglia dovrebbero restare in famiglia, trovo che sia vergognoso dover condividere tutto. E poi ha aggiunto: “Non lo so perché ha deciso di rendere pubblico tutto mi ritrovo tra due uomini che non vogliono sentire la mia voce.” E poi ha aggiunto che trova indegno rivelare che ci siano questioni sull’eredità alla base del loro conflitto. Anzi lei è convinta che suo fratello la sta attaccando adesso perché il padre, in un certo senso, non può più difenderla. (Agg di Liliana Morreale)

ANOUCHKA DELON, CHI E’ LA FIGLIA DI ALAIN?

Chi è Anouchka Delon, la figlia del grande Alain e cosa sappiamo dei dissidi interni alla famiglia che da qualche tempo riguardano i figli della stella del cinema francese? Questo pomeriggio, nel corso dell’oramai consueto appuntamento del sabato con “Verissimo”, la padrona di casa, Silvia Toffanin, proporrà infatti ai telespettatori una intervista in esclusiva alla 33enne figlia dell’oggi 88enne attore, regista e produttore cinematografico transalpino (ma con la cittadinanza svizzera) e in cui la donna parlerà del “momento complicato in famiglia”, come si legge dalla preview della puntata che ci accingiamo a vedere. Ma cosa sappiamo di Anouchka, la seconda dei quattro figli di Delon e della sua vita privata?

Com’è noto, nel corso della sua vita Alain Delon è diventato padre quattro volte nel corso di diverse relazioni: se Anthony è oggi il figlio più grande, dopo la tragica e prematura scomparsa di Aaron Boulogne lo scorso marzo, Anouchka è la secondogenita dell’attore (il più piccolo è Alain Fabien): “Lei è l’amore della mia vita” aveva detto in più occasioni il padre a proposito della donna di origini franco-olandesi e nata nel 1990 dalla sua relazione con Rosalie van Breemen. Appassionatasi alla recitazione sin da piccola e desiderosa di seguire le orme del leggendario papà, Anouchka ha lavorato in diversi spettacoli teatrali e produzioni televisive d’Oltralpe. Inoltre nel febbraio del 2020 ha reso nonno Alain con la nascita del suo primo figlio Lino, concepito assieme al suo compagno Julien Dereims (di cui parliamo quest’oggi in un pezzo a parte) e sposato successivamente nel 2021.

ANOUCHKA E LA LITE COL FRATELLO ANTHONY: “PER PROTEGGERE LA MIA FAMIGLIA DEVO…”

Ovviamente il nome di Anouchka Delon è diventato di pubblico dominio anche alle nostre latitudini solo di recente, per via della dolorosa disputa tra fratelli attorno alle condizioni di salute di papà Alain: “Da qualche tempo Anouchka sta portando avanti una battaglia contro il fratello Anthony -figlio di Alain e di Nathalie Delon- perché ha espresso il desiderio di portare il padre in Svizzera, dove lei vive insieme al marito e al figlio di quattro anni” si legge ancora nella preview della puntata di “Verissimo” di questo sabato 10 febbraio e nel corso della quale la donna racconterà la sua versione dei fatti. Va ricordato che sempre nel salotto televisivo di Canale 5 Anthony aveva raccontato in esclusiva alla Toffanin i motivi per cui voleva opporsi alla scelta della sorella, ovvero rispettare la volontà del padre di vivere e poi morire in Francia.

Se di questo spinoso caso ci occupiamo in un articolo a parte provando a ricostruirlo, dal punto di vista di Anouchka Delon possiamo ricordare come in questo 2024 la vicenda sia letteralmente esplosa sui media francesi che parlano di una vera e propria guerra in famiglia: “Denunciare il proprio fratello è orribile ma purtroppo sono costretta a farlo per proteggere me e la mia famiglia” aveva spiegato la figlia dell’attore, ritenendo di essere stata infangata da Anthony, oltre che trattata da tanti come se fosse una “manipolatrice e bugiarda”. Non solo: a suo dire il trasferimento del padre in Svizzera sarebbe stato legato unicamente ad accertamenti medici relativi al linfoma che lo ha colpito qualche tempo fa. Il fratellastro Anthony e su fratello Alain-Fabien sarebbero persuasi che Anouchka non agisca per il bene dell’uomo e miri ad allontanarlo dal resto della famiglia. “Sono stanca, papà, per tutto quello che sta succedendo. Mi stanno seppellendo e ti prendono per pazzo” sembra dire una voce che pare la sua in un audio diffuso da Alain-Fabien e che ha aumentato le polemiche a seguito di una discussa intervista in tv della figlia.











