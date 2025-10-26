Prosegue il programma dell'ANP "Pay-for-Slay": lauti stipendi mensili per i terroristi di Hamas arrestati da Israele e rilasciati dopo la pace a Gaza

Nonostante la recente promessa da parte dell’ANP – ovvero l’Autorità Nazionale Palestinese, formalmente l’organismo di governo della Palestina – sull’interruzione del controverso programma rinominato dai media “Pay-for-Slay“, secondo un’inchiesta di Palestinian Media Watch dopo il rilascio dei prigionieri di Hamas da parte di Israele (più o meno segretamente) Abu Mazen ha ripreso la campagna di finanziamenti versando loro i primi stipendi: cifre incredibili, parzialmente coperte anche con i fondi UE e che – di fatto – finiscono per finanziare il terrorismo di Hamas.

OLTRE LA CISGIORDANIA/ Grande Israele e Iran, i piani di Netanyahu che non piacciono (molto) a Trump

Facendo prima di tutto un passo indietro, vale la pena ricordare che il programma “Pay-for-Slay” (che potremmo tradurre grosso modo con “Pagare per uccidere”) funziona esattamente come il nome lascia intendere: l’ANP, infatti, da anni riconosce lauti stipendi ai terroristi imprigionati da Israele, variabili in base agli anni di carcere ricevuti e con alcuni bonus; di fatto “premiando” coloro che uccidono un maggior numero di persone.

CISGIORDANIA E AIUTI A GAZA/ Le mosse di Israele (bocciate dai giudici) possono far saltare la pace di Trump

Palestinian Media Watch, infatti, ha ricostruito che la paga base mensile da parte dell’ANP va da 1.400 Shekel israeliani (circa 366 euro) per una condanna tra 1 e 3 anni di prigione, fino a 12mila Shekel (più di 3mila euro) per condanne superiori ai 30 anni; tutto unitamente a bonus pari a 300 Shekel nel caso siano sposati, altri 50 per ognuno dei figli mantenuti e con altri bonus da 300 o 500 Shekel nel caso in cui fossero residenti – rispettivamente – a Gerusalemme o sul territorio israeliano.

La denuncia di Palestinian Media Watch: “L’ANP continua a pagare gli stipendi ai terroristi di Hamas incarcerati”

Per dirla in altri termini, insomma, per anni l’ANP ha riconosciuto ai terroristi incarcerati da Tel Aviv veri e propri stipendi mensili in base alle condanne inflitte: se per anni, però, l’Autorità Palestinese ha approfittato anche dei fondi forniti dall’Unione Europea – si pensi agli 1,36 miliardi stanziati dal 2021 al 2024 – dopo la scoperta del meccanismo Mazen assicurò che il programma era stato interrotto; tutto, almeno, fino al recente rilascio dei 250 prigionieri ai sensi dell’accordo di pace mediato dagli USA.

Siria, avanza lo Stato Islamico dopo il ritiro degli Usa/ Aumentano attacchi dell'Isis contro milizie curde

Secondo Palestinian Media Watch, infatti, esisterebbero prove concrete che pur continuando a tardare il pagamento degli stipendi ai governatori palestinesi – per il quale vengono impiegati i fondi europei -, nel frattempo l’ANP ha riconosciuto gli “indennizzi” ai terroristi rilasciati: complessivamente si tratterebbe di più di 200 milioni di Shekel (più di 52 milioni di euro) tra i quali spiccano i 2,3 milioni (più di 600mila euro) per l’ex ergastolano Sabir Abu Naheem o i 2,2 milioni per Mohammed Dawood; fino al minimo di 7mila Shekel riconosciuti a Shadi Talaat Awad Balawneh.