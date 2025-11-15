No-Tav e ANPI uniti per chiedere il boicottaggio di Giuseppe Culicchia: lo scrittore presenterà a Susa il suo libro sull'omicidio di Sergio Ramelli

È in programma per il prossimo lunedì – il 24 novembre – la presentazione del libro “Uccidere un fascista” dedicato all’omicidio di Sergio Ramelli, scritto da Giuseppe Culicchia, con un evento organizzato presso la biblioteca comunale di Susa: una presentazione, verrebbe da dire, come molte altre se ne fanno quasi quotidianamente in tutto il nostro paese, ma che ha creato un vero e proprio caso dopo che l’organizzazione No-Tav e l’ANPI hanno deciso di esporsi per chiedere il boicottaggio dell’evento, di Culicchia e anche del libro su Ramelli.

Procedendo per ordine, per chi non lo sapesse è utile ricordare che Sergio Ramelli è una di quelle figure che suscita ancora oggi reazioni e divisioni: esponente giovanile del Movimento Sociale Italiano, fu brutalmente aggredito e ucciso a colpi di chiave di inglese sotto la sua abitazione a Milano da un gruppo di militanti comunisti dell’Avanguardia Operaia; tutto in un caso che ancora oggi è oggetto di feroci scontri politici.

ANPI e No-Tav contro la presentazione del libro di Culicchia su Sergio Ramelli: “Rischia di legittimare il revisionismo storico”

Proprio la storia di Sergio Ramelli viene narrata nel libro di Culicchia, autore – è bene dirlo – tutt’altro che allineato a questo o quell’altro estremismo e che si è prefissato solamente l’obbiettivo di raccontare la feroce ondata d’odio che anticipò, causò e seguì all’omicidio: alla presentazione in programma a Susa – oltre ovviamente all’autore – è invitato anche l’assessore del Piemonte (in quota a Fratelli d’Italia) Maurizio Marrone che curerà l’introduzione al dibattito con lo scrittore.

Ed è la presenza di Marrone – almeno, ufficialmente – ad aver suscitato l’ira e l’indignazione dei No-Tav che in un comunicato emesso in queste ore hanno indetto un presidio all’esterno della biblioteca per opporsi a chi “tende a normalizzare l’ideologia fascista“, definendo Ramelli come una figura “da anni strumentalizzata da gruppi neofascisti” e la presenza di Marrone come sintomo chiaro del “tentativo di trasformare la presentazione in un’operazione politica“.

E’ nota, purtroppo, la posizione dei No-Tav che negli anni si sono dimostrati tutt’altro che moderati, ma a sorprendere è soprattutto la similare posizione dell’ANPI: i partigiani, infatti, in un altro comunicato – pur ribadendo che l’associazione “ha sempre difeso la cultura e la libertà di espressione” – ha espresso le sue perplessità sul “contesto politico e simbolico” dell’evento, testimoniato dall’introduzione di Marrone che “attribuisce un significato che va ben oltre la discussione letteraria”, un clima che – a loro avviso – rischia di legittimare il “revisionismo storico“.

Purtroppo è triste constatare come coloro che si dichiarano “democratici” e che ritengono di essere dalla parte giusta della storia, siano portatori di una violenza ideologica talmente radicale e forte che li rende incapaci di accettare che, chi la pensa diversamente da loro, possa esprimersi liberamente, senza essere boicottato o infangato.