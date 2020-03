Ansaldi rinnova col Torino/ Calciomercato, l’agente: “finita l’emergenza si firma”

In casa Torino si lavora alacremente in vista della prossima sessione di calciomercato estiva: sul tavolo di Cairo però oltre ad addii e acquisti, tiene banco la questione rinnovi, per il momento accantonata data la sospensione delle attività per l’emergenza coronavirus. Pure però il patron granata ha già chiuso alcuni accordi importanti e pare certo che Ansaldi rinnoverà col Torino. Per il giocatore classe 1986 pare che sia già tutto scritto e anzi vista la carta d’identità non ci sorprenderebbe che il terzino sinistro decidesse di attaccare le scarpette al chiodo sotto le insegne del Toro. In ogni caso per il caso Ansaldi pare tutto pronto e a dircelo è lo stesso agente dell’argentino, Pedro Aldave, che ai microfoni di Toronews ha affermato: “L’emergenza sanitaria mi ha impedito di venire a Torino nel corso di questa settimana come avevo programmato, ma la volontà condivisa con il club granata è di risentirci a breve per combinare l’incontro. Adesso è tutto sconvolto dal coronavirus, ma la soluzione ideale per Cristian rimane quella di rinnovare con Cairo”.

ANSALDI RINNOVA COL TORINO: MANCANO LE FIRME ANCHE PER DE SILVESTRI

Non è attesa dunque alcuna novità per il rinnovo di Ansaldi, i cui dettagli però ancora non sono not: non appena passerà l’emergenza sarà dunque solo il giorno delle firme. Stessa situazione poi dovrebbe essere quella per De Silvestri, il cui futuro si annuncia sempre stato le insegne dei granata: pur senza conferma dei diretti interessati, le ultime voci raccolte dalla Gazzetta dello sport sono ben chiare a tal proposito. Anzi pare che Bava, ds del Torino avesse già in agenda i due appuntamenti, che sono, per forza di cose, saltati. Non ci resta dunque che attenere solo il giorno delle firme.



