Ant Bully Una vita da formica/ Video, su Italia 1 il film d’animazione

Ant Bully Una vita da formica va in onda su Italia 1 oggi, venerdì 27 marzo, a partire dalle ore 15:55. Si tratta di una pellicola che è stata prodotta nel 2006 negli Stati Uniti d’America dalla Warner Bros in collaborazione con la Legendary Pictures con la regia che è stata curata da John A. Davis il quale si è occupato della sceneggiatura mentre il soggetto è stato tratto dal libro scritto da John Nickle. Il montaggio del film è stato curato da Jon Price, le musiche della colonna sonora sono invece state composte da John Debney mentre il ruolo di direttore della fotografia è stato assegnato a Ken Mitchroney.

Ant Bully Una vita da formica, la trama del film

Ecco la trama di Ant Bully Una vita da formica. Lucas è un bambino che vive in una villetta di periferia insieme ai propri genitori nello stato del Texas. È un bambino piuttosto introverso che purtroppo è costretto a subire le tante angherie che gli vengono imposte da un bulletto di quartiere di nome Steve. Lucas inoltre non è neppure considerato più di tanto dalla sua famiglia con i suoi genitori costantemente impegnati ad organizzare vacanze e i tanti impegni di lavoro mentre la sorella più grande lo snobba arrivando a chiamarlo con i più disparati dispregiativi. Il passatempo principale che cattura la maggiore attenzione di Lucas oltre alle ore al videogioco, è quello di andare ad innaffiare le colonie di formiche presenti nel suo giardino facendo delle vere e proprie stragi assolutamente ingiustificate. Le formiche infatti sono stanca di questi attentati e decidono di mettere in essere un piano per fermare e i continui attacchi da parte di questo essere gigantesco per cui riescono ad elaborare una miscela magica che una formica durante una notte andrà a versare nell’orecchio di Lucas portandolo a rimpicciolirsi proprio alla stessa grandezza delle formiche. Lucas viene così catturato dalle formiche e portato nel formicaio dove viene sottoposto ad un processo per i suoi efferati crimini nei confronti della colonia per il quale viene condannato a restare per sempre prigioniero all’interno della struttura delle formiche. Questo significa che dovrà guadagnarsi da mangiare lavorando come ogni formica e soprattutto dovrà difendere le formiche dagli assalti dei tanti predatori presenti nelle vicinanze. Questa esperienza cambierà notevolmente il carattere di Lucas facendogli capire quanto la società delle formiche sia ben organizzata e soprattutto come ci sia tra esse un forte sentimento di amicizia e di solidarietà. Lucas saprà farsi perdonare per quanto fatto ed in particolar modo salverà la colonia dall’attacco di una minaccia davvero molto importante. Tornato alle sue grandezze naturali non assalirà più il formicaio e soprattutto saprà difendersi in maniera adeguata dai continui tentativi di minaccia messi in atto dal bulletto di quartiere.

Video, il trailer di Ant Bully Una vita da formica





© RIPRODUZIONE RISERVATA