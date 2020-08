Antartide, colonie di pinguini scoperte dallo spazio/ Scoperta shock con satellite

Arrivano dallo spazio delle immagini su colonie di pinguini in Antartide che fanno ben sperare sulla sopravvivenza della specie. Il tutto è stato ottenuto grazie alle immagini satellitari che arrivano dalla missione Copernicus Sentinel-2 a cura della ESA (European Space Agency). Queste immagini hanno evidenziato come esistano il 20% di colonie in più di pinguini imperatori in Antartide. Gli scienziati del British Antarctic Survey hanno individuato ben 11 colonie analizzando a fondo i dati arrivati dal satellite. Si tratta sicuramente di una bella notizia nei confronti di una specie che rischia ormai da molto tempo l’estinzione.

Colonie di pinguini scoperte dallo spazio, il cambiamento climatico

Non si parla solo di pinguini scoperti dallo spazio nel recente studio arrivato attraverso le immagini raccolte dall’European Space Agency sull’Antartide. I risultati dello stesso infatti ci permettono di capire molto sull’impatto dei cambiamenti climatici proprio sui pinguini ma anche sul ghiaccio marino il loro habitat naturale. C’è però anche un lato negativo da analizzare e cioè il fatto che alcuni dei luoghi dove sono stati avvistati sono a forte rischio ambientale. Qualora le temperature dovessero continuare ad aumentare infatti la specie ne potrebbe fortemente risentire.

© RIPRODUZIONE RISERVATA