“Antenati Cumberbatch erano schiavisti”/ Barbados chiedono un risarcimento all’attore

Benedict Cumberbatch e le accuse di schiavismo

Secondo un recente articolo del quotidiano inglese Daily Telegraph Benedict Cumberbatch potrebbe finire al centro di un’azione legale per schiavismo. Non sarebbe, ovviamente, coinvolto direttamente l’attore in quanto schiavista, ma tutto risalirebbe al passato dei suoi antenati che tra il 18esimo e il 19esimo secolo erano proprietari di una piantagione di zucchero alle Barbados.

Ad essere direttamente accusato di schiavismo è il settimo bisnonno di Benedict Cumberbatch che acquistò le piantagioni e i 250 schiavi che vi lavoravano nel 1728. A citare la famiglia dell’attore è stato lo stesso Stato delle Barbados che avrebbe chiesto un risarcimento, stimando che la piantagione avrebbe fruttato alla famiglia dell’attore una piccola fortuna nel secolo in cui la possedette prima dell’abolizione della schiavitù. Ora, invece, la piantagione (che è stata trasformata in tante piccole proprietà dislocate sul territorio della Barbados) è posseduta da Richard Drax, sul quale pende la richiesta di risarcimento. Se lui si rifiutasse di pagare il risarcimento, però, la causa penderebbe nelle mani dei suoi precedenti proprietari, la famiglia di Benedict Cumberbatch.

Il passato schiavista dei Cumberbatch

Insomma, all’epoca in cui avvennero i fatti che ora potrebbero vedere coinvolto l’attore Benedict Cumberbatch risalgono al periodo in cui la schiavitù era ancora concessa. In seguito alla sua abolizione nel 1830, ai discendenti in vita della famiglia dell’attore venne, inoltre, riconosciuto un lauto risarcimento da parte del governo britannico, pari a circa 1 milione di sterline attuali, riferisce il Daily Telegraph e che costrinse la corona a contrarre un prestito per risarcire tutti gli ex schiavisti.

Concretamente, non si può neppure stimare quanto la famiglia Cumberbatch abbia ricavato grazie allo sfruttamento degli schiavi alle Barbados, ma il quotidiano inglese apre il dubbio in merito al fatto che abbiano contribuito agli studi ed alla vita attuale dell’attore. Con i proventi dell’attuale risarcimento, invece, David Denny, segretario generale del Movimento Caraibico per la Pace e l’Integrazione, ha dichiarato che sarà “utilizzato per trasformare la clinica locale in un ospedale, sostenere le scuole locali e migliorare le infrastrutture e le abitazioni“. Benedict Cumberbatch, infine, non avrebbe commentato la notizia per ora.

