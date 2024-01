Anthony Anderson, chi è il presentatore degli Emmy Award 2024/ “Taylor Swift non era disponibile e…”

Anderson, chi è il presentatore degli Emmy Award

Emmy Award 2024 verranno presentati da Anthony Anderson, attore, comico e conduttore di giochi americano. E’ diventato noto per alcune pellicole e serie televisive quali: Black-ish, K-Ville, New York Kevin Bernard, Law & Order, e tanti altri.

“Dopo che Anthony ha presentato We Are Family, è diventato il nostro candidato naturale a guidare una serata ricca di star e molto attesa come quella degli Emmy“, ha dichiarato Allison Wallach, responsabile della programmazione della Fox che si occuperà di assegnare i premi quest’anno. L’evento verrà trasmesso in diretta Sky Atlantic e in streaming su Now, nella notte tra il lunedì 15 e martedì 16 gennaio. Gli Emmy sono slittati a gennaio a causa degli scioperi di settore, infatti, i premi avrebbero dovuto essere assegnati già lo scorso settembre.

Anthony Anderson: “Non vedo l’ora di far parte della più grande serata televisiva”

Anthony Anderson rimane, dunque, il candidato ideale per presentare gli Emmy in quanto lo ha già fatto negli scorsi anni e con un successo notevole: “Messe finalmente alle spalle le recenti sfide del nostro settore, possiamo tornare a ciò che amiamo: vestirci e onorare noi stessi“, ha dichiarato Anderson in un comunicato,

“E non c’è momento migliore per celebrare la comunità creativa che la pietra miliare dei 75° Emmy Awards. Quando Fox mi ha chiesto di condurre questa storica trasmissione, ero al settimo cielo perché Taylor Swift non era disponibile, e ora non vedo l’ora di far parte della più grande serata televisiva” ha concluso Anderson.











