Anthony Bivona, attesi risultati autopsia/ Sorelle: “Collo pulito, non s’è suicidato”

La morte di Anthony Bivona è stata al centro di “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele e andata in onda nella mattinata di oggi, mercoledì 19 gennaio 2022. L’inviata, Carla Lombardi, ha riassunto la sua vita: Anthony era un ragazzo di 24 anni, trasferitosi da un po’ di tempo in Germania, a Darmstadt, dove aveva un lavoro. Il 17 luglio scorso era uscito con la fidanzata Ilayda, ma ha avuto un incidente d’auto (guidava lei). Poco dopo, la coppia ha telefonato a una delle sorelle di lui, Mary, per dirle che stavano bene, poi è tornata a casa in taxi, fino a quando il giovane, intorno a mezzanotte, ha interrotto bruscamente la telefonata con la sorella Grazia.

Liliana Resinovich, spunta terza persona?/ Storie Italiane: "Non Claudio Sterpin…"

Il giorno dopo, attorno alle 14.30, la ragazza ha telefonato alla famiglia d’origine di Anthony, dicendo al nipote che suo zio era morto e si trovava in una cella frigorifera. Il suo cadavere è stato rinvenuto sulle scale dell’androne, impiccato con una cinta di plastica legata alla ringhiera.

ANTHONY BIVONA, PARLANO LE SORELLE DELLA VITTIMA: “AVEVA IL COLLO PULITO, NON HANNO FATTO NEMMENO L’AUTOPSIA!”

Mary, sorella di Anthony Bivona, ha fornito la propria versione dei fatti a “Storie Italiane”. Quando lei e la sua famiglia hanno appreso la tragica notizia, sono partite subito alla volta della Germania: “Siamo andati all’agenzia funebre a vedere Anthony. Mi sono subito accorta che aveva il collo pulito, ma la traduttrice ci disse che si trattava di un’impiccagione. A noi sembrava strano, così ho chiesto all’impresario di uscire e di lasciare sole per poter piangere il nostro dolore. Mia sorella ha cominciato a fare delle foto, notando che Anthony aveva un graffio sulla fronte, che la sera prima non aveva dopo l’incidente, ci siamo visti in videochiamata”.

Luca Attanasio, arrestati in Congo i presunti assassini/ Ma il loro capo è in fuga

Dopodiché, i parenti di Anthony Bivona sono andati a casa sua, che non era stata posta neppure sotto sequestro. Il punto è che “non è stata fatta l’autopsia, neppure un test antidroga, un alcoltest e un tampone Covid”. L’avvocato della famiglia, Francesco Messina, ha asserito: “La tragedia ha spinto la famiglia Bivona a cercare la verità, che passa attraverso documenti certi e oggettivi. Nel fascicolo tedesco mancano gli elementi documentali incontrovertibili. La testimonianza della ragazza è contraddittoria e, inoltre, manca l’autopsia. La Procura della Repubblica di Catania, a cui ci siamo rivolti, ha trasferito la nostra richiesta a Roma, che ha predisposto e ordinato l’autopsia, tenutasi il 28 dicembre”.

Fatima, bimba morta a Torino/ La madre: "Il patrigno l'ha buttata di sotto!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA