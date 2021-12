Anthony Bivona, corpo riesumato e disposta l’autopsia/ “Non si è suicidato”

Anthony Bivona, il 24enne italiano che viveva in Germania e che è stato trovato morto lo scorso 18 luglio, non si sarebbe suicidato. La Procura di Roma ha disposto la riesumazione del corpo e la conseguente autopsia, per cercare di fare chiarezza su quanto accaduto al giovane gommista originario di Catania. Secondo le autorità tedesche di Darmstadt, il ragazzo si sarebbe tolto la vita, ma la versione non ha mai convinto i famigliari, di conseguenza la procura romana, competente quando un italiano muore all’estero, ha voluto vederci chiaro, disponendo nuove indagini. Anthony Bivona era stato trovato impiccato con una cintura legata alla ringhiera della tromba delle scale nell’abitazione dove viveva assieme alla sua fidanzata, un gesto estremo nonostante la sera prima era apparso molto sereno.

Los Angeles, 14enne uccisa per errore dalla polizia/ Era nel camerino di un negozio

Le comunicazioni con la famiglia si erano interrotte dalla sera prima del decesso fino al giorno dopo, attorno alle ore 14:00, quando la fidanzata aveva appunto dato la tragica notizia ai parenti. Diversi i segni “strani” trovati sul corpo di Bivona, a cominciare da uno sulla parte posteriore del collo che secondo l’avvocato di famiglia, Francesco Messina, «non è compatibile con un’impiccagione».

Gianmarco Pozzi, supertestimone individuata/ Ris a Ponza: "Rilievi su luogo omicidio"

ANTHONY BIVONA, LA MORTE RESTA UN MISTERO: “VOGLIAMO LA VERITA’”

Inoltre, come scrive il Corriere della Sera, non convincono anche le parole della fidanzata di Anthony Bivona, che ha spiegato di aver tagliato la cintura del ragazzo, mentre agli atti risulta che sono stati i sanitari a farlo. Stessi dubbi anche per quanto riguarda la prima persona che ha avvistato il corpo: per Ilayda, la compagna, sarebbe stato il vicino di casa, ma questi punta invece il dito nei confronti della ragazza.

“In Germania i parenti di Anthony – scrive ancora il quotidiano – hanno vestito i panni dei detective. Sanno che due amici, di cui fanno i nomi, hanno contatto la fidanzata dopo la morte. Cercavano qualcosa in casa. Forse della droga”. «Dobbiamo arrivare alla verità, qualunque sia», dicono le sorelle Mary e Grazia, ma per attendere gli esiti dell’autopsia ci vorranno settimane.

Omicidio Antonio Morione, pistola contro figlia e nuora/ "Esplosi più di 4 colpi"

© RIPRODUZIONE RISERVATA