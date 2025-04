A giugno 2018 l’ex fidanzato di Asia Argento è stato trovato morto in Francia. Si chiamava Anthony Bourdain ed era uno chef protagonista della serie Cucine Segrete, prodotta dalla Cnn. Il caso fece molto scalpore, soprattutto dopo che si era scoperto il presunto coinvolgimento dell’attrice, la quale prima che lui morisse gli aveva risposto ad alcuni messaggi in maniera durissima. Infatti, nella biografia “Down and Out in Paradise: The Life of Anthony Bourdain” si era scoperto che lo chef si era infuriato dopo averla vista ballare in un locale con un giornalista francese.

“Non sono infastidito. Non sono neanche geloso che tu sia stata con un altro uomo. Non ti possiedo. Sei libera. Come ti ho detto. Come ti ho promesso”, aveva detto, “Ma sei stata negligente. Sei stata sconsiderata con il mio cuore. La mia vita“. A quel punto Asia Argento gli ha risposto con una reazione durissima: “Non posso sopportarlo“. E ancora: “Smettila di rompermi le palle“. Anthony Bourdain si è impiccato poche ore dopo averle risposto “Ok”. Chiaramente, dopo questo caso l’attrice è stata molto criticata e tanti sono stati i sospetti nei suoi confronti.

“Quella sera Anthony era strano, aveva una voce petulante. Io invece ero allegra, il giorno dopo avrei dovuto iniziare X Factor”, aveva raccontato Asia Argento su Anthony Bourdain, dopo anni di lotta con il #metoo per il problema Weinstein. L’attrice aveva detto che lui era spesso ubriaco e che solitamente combatteva con il problema dell’alcolismo. Oltrettutto, quella sera ha detto di essere tranquilla perchè pensava che con lui ci fosse il suo migliore amico. La sera del suicidio di Anthony Bourdain, Asia Argento si stava preparando per iniziare la sua esperienza ad X Factor e da quel momento ha dichiarato che tutti si sono scagliati contro di lei. L’attrice, però, aveva raccontato che lui era depresso e per questo motivo non ha più retto il peso della vita.