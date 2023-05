ANTHONY BOURDAIN, EX ASIA ARGENTO: COM’È MORTO?/ “Suicidio? Mi sono incolpata ma…”

Asia Argento torna a parlare di Anthony Bourdain, l’ex fidanzato morto suicida. Uno dei tanti dolore dell’attrice, che ha dovuto affrontare anche pesanti accuse e insinuazioni. “Sin dall’inizio sono stata accusata di non averlo aiutato, perché c’era stato un tradimento. Ma noi eravamo una coppia aperta. Capisco che si cerchi un colpevole, succede in tutte le famiglie. Mi sono incolpata anche io, quindi quando lo hanno fatto gli altri hanno trovato terreno fertile”, spiega a Verissimo. L’attrice sente di non avere nulla di cui rimproverarsi: “È un’occasione mancata quando un personaggio come lui si toglie la vita e non affronta questo argomento così grave, che ci riguarda tutti. Soffriva di depressione, forse era bipolare e non prendeva le medicine”.

Quel che le dispiace è non aver colto la sofferenza di Anthony Bourdain: “Non ho capito che lui portava dentro questa tragedia, non ho visto questa possibilità. Non me l’ha fatta vedere. Mi rammaricherò di questo per tutta la vita. Non ho potuto fare niente, ma questa è stata una sua decisione”. Infine, Asia Argento spiega che il suicidio non è la soluzione: “Ho pensato anche io al suicidio, ma l’amore per i miei figli mi ha sempre salvata. Siamo stati molto felici, stavamo bene insieme, so che questo non ce lo toglierà nessuno. In quegli ultimi due anni gli ho dato una felicità che non aveva. Lui pensava già al suicidio, ne scriveva e parlava, ma nessuno pensava che fosse un pensiero vero”. (agg. di Silvana Palazzo)

ANTHONY BOURDAIN, CHI ERA IL COMPAGNO DI ASIA ARGENTO?

Chi è stato Anthony Bourdain, il compagno di Asia Argento scomparso tragicamente nel 2018 e cosa sappiamo della sua morte? Questo pomeriggio, nel secondo dei due appuntamenti del weekend con “Verissimo”, negli studi televisivi del talk show condotto su Canale 5 da Silvia Toffanin tornerà Asia Argento per una intervista a cuore aperto con la padrona di casa, tra la sua vita professionale e le gioie e i dolori che le ha riservato il privato negli ultimi anni. E, in attesa di ascoltare cosa racconterà la figlia del maestro Dario Argento, scopriamo qualcosa di più sulla sua relazione con lo chef e scrittore statunitense morto proprio nel giugno di quasi cinque anni fa e di cui si era molto parlato all’epoca.

Come sappiamo, Anthony Bourdain (uno degli chef stellati più noti al mondo, celebre non solo per via dei suoi show televisivi ma anche per la propria attività di divulgatore e guru della gastronomia) si era tolto la vita all’età di 62 anni: il cuoco originario di New York si era tolto infatti la vita l’8 giugno del 2018 impiccandosi con la cinta di un accappatoio nel bagno della stanza dell’hotel in cui risiedeva a Kaysersberg, nei pressi di Strasburgo (Francia). La sua morte era stato uno shock non solo per la sua compagna, Asia Argento, ma pure per i suoi famigliari e solo in seguito erano emersi dettagli a proposito del drammatico gesto: “Odio i miei fan, odio essere famoso” aveva scritto qualche tempo prima a Ottavia Busia-Bourdain, sua ex moglie con cui era rimasto in buoni rapporti anche dopo la separazione.

COM’E’ MORTO ANTHONY BOURDAIN? IL SUICIDIO IN ALBERGO: “MI SENTO IN COLPA”

Molto chiacchierato era stato anche lo scambio di sms, poi resi pubblici, tra Anthony Bourdain e Asia Argento (con cui stava assieme da circa un anno) il giorno della sua morte: nei suoi ultimi giorni lo chef, che nel suo romando “Kitchen Confidential” aveva parlato della sua vita newyorchese tra assunzione di droghe e alcol, stando a quanto rivelato dal giornalista americano Charles Leerhsen aveva avuto una vita movimentata e piena di problemi. Affermazioni da cui il diretto interessato si era dovuto difendere replicando di aver scritto solo cose vere in merito alle crisi lavorative e di salute di Bourdain e la sua relazione con Asia. “Dopo la morte c’è qualcuno che vende i tuoi messaggi” si è difesa l’attrice italiana, parlando di lei e di Anthony come di una coppia aperta che tuttavia non ha funzionato e spiegando che tante cose del suo partner dell’epoca le ha capite solo in seguito. “Mi fa soffrire l’idea che aveva tanto dolore dentro di sé, ma non lo condivideva. E io non l’ho visto: per questo mi sentirò colpevole per il resto della mia vita”.

“Anthony stava male, il suo suicidio è stato un gesto estremo e chi lo fa vuole solo sollievo dalla sua depressione” aveva spiegato la Argento, finita nell’occhio del ciclone per via del sopra citato scambio molto freddo di sms con Bourdain il giorno della sua morte e spiegando come mai lei non fosse al suo fianco. “Quando uno sta così non chiede aiuto e si vergogna, lui non ha chiesto aiuto” aveva replicato la figlia di Dario, aggiungendo di aver saputo del suicidio il giorno dopo e di essersi ritrovata sui giornali come responsabile della morte di Anthony anche per via di alcuni pettegolezzi (mai confermati, va precisato) su una presunta relazione della Argento con un altro uomo. “Oggi io gli parlo a volte mentre cucino: non so, lo sento vicino, vicino in tutte le cose belle che succedono con i miei figli” è il ricordo di Asia nel corso di una ospitata a “Verissimo” rivelando come anche questi volessero molto bene a Bourdain, un affetto pare ricambiato da parte del suo ex partner.











