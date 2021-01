Anthony Bourdain, ex compagno di Asia Argento/ “Morto suicida ma parlo ancora con lui…”

Chi è Anthony Bourdain “amore della maturità” di Asia Argento? Lei sarà oggi ospite a Verissimo ma non sembra che parlerà anche del noto chef trovato morto nella nella sua camera d’albergo dall’ amico Eric Ripert, noto chef francese. Cresciuto in New Jersey, da un direttore di musica classica e una giornalista del New York Times, Anthony Bourdain ha subito trovato la strada della cucina diplomandosi al Culinary Institute of America, Anthony e iniziando la gavetta in svariati ristoranti della Grande Mela. Da lì in poi il successo è stato sotto gli occhi di tutti perché Bourdain non era solo uno chef ai fornelli, al sicuro da occhi indiscreti, ma anche uno dei volti noti della cucina in tv tra programmi on the road, consigli e documentari. In Italia è noto anche per la sua relazione con Asia Argento, la stessa che fu presa di mira proprio nel periodo in cui si parlò del suicidio.

Asia Argento: “Con Anthony Bourdain parlo ancora cerco di aiutarlo con il suo karma..”

All’epoca erano uscite delle foto di Asia Argento insieme ad un altro tra baci e coccole in quel di Parigi e subito dopo arrivò la notizia del suicidio dello chef e in molti hanno collegato le due cose prendendo di mira l’attrice e travolgendola di commenti social e accuse. Ancora oggi però lei ricorda quel capitolo con amore e raccontandosi a IlCorriere.it, ha rivelato di sentirsi ancora in contatto con lui: “Era entrato nella mia vita in punta di piedi, aveva subito fatto amicizia con i miei figli… Trascorrevamo tanto tempo tutti insieme.. Era un uomo generosissimo.. Gli parlo sempre. Per un periodo lo facevo con rammarico.. a lui non chiedo aiuto, ma cerco di aiutare lui, di liberarlo da suo karma. Lo faccio anche per mia sorella e mia madre”.