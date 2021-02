Anthony Bourdain/ L’ex fidanzato di Asia Argento, cuoco geniale morto suicida

Asia Argento sarà ospite di Domenica In nella puntata di domenica 14 febbraio 2020 e si parlerà anche della sua storia d’amore con Anthony Bourdain, un personaggio che ha sicuramente segnato in maniera indelebile la vita dell’attrice. Cuoco e scrittore statunitense, tra gli esponenti della cultura culinaria americana più apprezzati alla fine del secolo scorso, Bourdain si è misteriosamente tolto la vita l’8 giugno 2018, all’età di 62 anni, in una stanza dell’hotel Le Chambard a Kaysersberg, nei pressi di a Strasburgo, in Francia. Bourdain nella sua carriera ha lavorato nei più famosi ristoranti di New York, ottenendo grande considerazione e soprattutto spazio sulle più importanti statunitensi e internazionali come il New York Times, il Times, l’Observer e l’Independent. Uomo dalla cultura raffinata, Bourdain sapeva mescolare nei suoi scritti l’amore per la cucina a un graffiante occhio osservatore sulla società americana. Esperienza nei media che ispirò la serie televisiva Anthony Bourdain: Viaggio di un cuoco, nella quale si raccontava in prima persona.

ANTHONY BOURDAIN, LA NOTIZIA DELLA SCOMPARSA

La notizia dell’improvvisa scomparsa di Anthony Bourdain, morto suicida in Francia, nel 2018 sconvolse ovviamente Asia Argento, che fu legata a lui sentimentalmente dopo che il cuoco era già uscito da due matrimoni e altrettanti divorzi. Lo scorso 10 giugno Asia Argento ha voluto commemorare Bourdain con un post su Instagram e questo messaggio: “Eccolo qui il mio dolore, senza alcun bisogno di filtri. Due anni senza il mio amore,” ricordando il suo ex compagno a due anni dalla sua scomparsa. In una precedente presenza a Domenica In, Asia Argento si era riferita a Bourdain ricordandolo con questa frase: “Bourdain era un uomo perfetto, brillante, intelligente, ma aveva dentro qualcosa di oscuro“, lasciando intendere che il suicidio fosse stato in realtà il materializzarsi di ombre che avevano già lambito la loro relazione, anche se ovviamente mai e poi mai l’attrice avrebbe immaginato un epilogo così tragico per la vita di Anthony, morto in solitudine in una stanza d’albergo.



