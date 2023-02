Anthony Ciccone, fratello di Madonna, è morto/ Senzatetto, viveva sotto un ponte

Anthony Ciccone, fratello di Madonna, è morto

È morto Anthony Ciccone, fratello maggiore di Madonna. L’uomo è scomparso venerdì all’età di 66 anni. Ad annunciarlo è stato Joe Henry, marito di Melanie Ciccone, una delle sorelle della pop star. Anthony ha combattuto a lungo con l’alcolismo e la tossicodipendenza che lo hanno portato ad allontanarsi dalla famiglia fino a vivere sotto un ponte di Traverse City, nel Michigan. L’uomo era reduce da un lungo percorso di riabilitazione al quale all’inizio si era opposto, finendo poi per accettare. Le cose, però, non sarebbero andate come sperate. Il fratello di Madonna aveva più volte spiegato che “La mia famiglia pensa che la riabilitazione sia una specie di magia”. Dopo il ritorno a casa, nel 2017 la scelta di diventare un senzatetto.

Anthony è uno dei sette fratelli della pop star. Insieme a lui e alla cantante, ci sono Mario, Melanie, Christopher, Paula, Jennifer e Martin. L’uomo venuto a mancare venerdì è il figlio di Tony Ciccone e di Madonna Louise Ciccone: la donna è morta nel 1963 a 33 anni. Anthony aveva lavoravo nella tenuta viticola di famiglia, la Ciccone Vineyard, prima di essere licenziato per poi cominciare a vivere da senza fissa dimora.

L’uomo non aveva rapporti con la sorella

Anthony Ciccone non aveva un buon rapporto con la sorella, tanto da attaccarla pubblicamente più volte. Anche il resto della famiglia è sempre stato accusato di non averlo aiutato nei suoi anni bui, come spiega il Corriere. “Sono uno zero ai loro occhi, sono solo fonte di imbarazzo. Mi sono congelato fin quasi a morire, ma alla mia famiglia non è importato per mesi. Mio padre sarebbe contento se morissi di ipotermia, così non si dovrebbe più preoccupare di me. Madonna? Non le ho mai voluto bene e lei non ne ha mai voluto a me” aveva detto al Daily Mail nel 2011.

E ancora, il senzatetto aveva raccontato: “Perché mia sorella è una milionaria e io vivo per strada? Può capitare a tutti, mai dire mai”. Secondo il Daily Mail, la pop star avrebbe più volte offerto ad Anthony un aiuto economico, che lui avrebbe però rifiutato: “Non voglio che mi facciano l’elemosina perché sono il fratello di Madonna, non sto cercando pubblicità”.











