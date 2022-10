Anthony Delon ‘abbandonato’ da sua madre Nathalie/ “Mi mandò in collegio e poi…”

Anthony Delon ‘abbandonato’ da mamma Nathalie: “Mi mandò in collegio perché…”

Anthony Delon a ruota libera nel corso dell’intervista a Verissimo, parla del rapporto con sua madre Nathalie e di come sia “migliorata” quando è diventata nonna. “Era una nonna dolcissima”, racconta Delon. “Coi miei figli ha fatto quel che non ha fatto con me. Perché non è lei ad avermi allevato – spiega – mia mamma era sempre via per motivi di lavoro. Non c’è stata una presenza continua e poi io sono stato mandato in collegio. In seguito devo dire che ha recuperato”, commenta l’attore e scrittore francese, condividendo col pubblico di Canale 5 i momenti di un’infanzia non semplice.

Anthony Delon e il documentario su sua mamma Nathalie: “Non abbiamo raccontato la malattia, ma…”

“Ho fatto un documentario, filmando trentasette giorni. Sapevamo che era quasi finita, ma anche lei ha avuto voglia di lasciare una testimonianza per la sue nipotine. Nel documentario non ho fatto vedere la malattia”, precisa Anthony. “Il documentario infatti si chiamerà ‘il miglior modo di andarsene’- anticipa Delon – Oggi le famiglie sono disperse, le persone vivono sole. Dobbiamo aspirare alla felicità, io lo sono ma nella vita ci sono alti e bassi. Poi conta molto la natura profonda, che passa da una generazione all’altra. Oggi sono innamorato della vita”.

