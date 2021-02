Anthony Fauci: “Produrre vaccino universale”/ “Serve contro tutti i coronavirus”

E’ in corso in tutto il mondo la campagna vaccinale contro il Covid-19 e Anthony Fauci pensa già al futuro. Il celebre virologo statunitense, uomo di riferimento della Casa Bianca e della comunità scientifica internazionale nella lotta contro la pandemia, ha spiegato che è arrivato il momento di fare un passo in avanti: «Credo che abbiamo la capacità di sviluppare il vaccino universale contro il coronavirus».

Covid-19 ma non solo: Anthony Fauci pensa oltre. «Serve una copertura contro tutte le mutazioni, ma anche contro l’intero spettro della famiglia dei coronavirus», ha spiegato l’esperto, ricordando che questi coronavirus è probabile che abbiano già colpito la civiltà umana centinaia di anni fa: «Negli ultimi 18 anni siamo stati colpiti per tre volte da attacchi o potenziali attacchi pandemici. Ci dobbiamo vergognare se non sviluppiamo il vaccino universale contro il coronavirus».

ANTHONY FAUCI E IL MODELLO ISRAELE

Anthony Fauci nelle scorse ore si è anche soffermato sulla campagna vaccinale in corso negli Stati Uniti d’America ed ha lanciato un messaggio ben preciso. L’esperto di malattie infettive ha messo in risalto che lo sforzo di distribuzione del vaccino in Israele è un modello per il resto del mondo. «Israele è l’esempio di ciò che può accadere quando le persone vengono vaccinate in maniera sostanziosa», le parole di Fauci ai microfoni del The Times of Israel. Ricordiamo che fino a questo momento 4,2 milioni di israeliani hanno ricevuto la prima dose, mentre la somministrazione completa è avvenuta per 2,8 milioni di persone.



© RIPRODUZIONE RISERVATA