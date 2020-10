Anthony Galindo Ibarra morto suicida/ “Depresso perché non poteva esibirsi”

Lutto nel mondo dello spettacolo: Anthony Galindo Ibarra si è suicidato, l’artista aveva 41 anni. Anche noto come El Papi Joe, l’x membro dei Menudo – boy band che ha visto protagonista anche Ricky Martin – si è spento sabato dopo aver tentato di togliersi la vita domenica 27 settembre 2020. La notizia è stata confermata dalla famiglia del venezuelano: «È con profondo dolore che vogliamo informarvi che il nostro caro Anthony Galindo è venuto a mancare dopo giorni in cui i medici hanno fatto tutto ciò che era umanamente possibile per salvare la sua vita». «Vogliamo ringraziarvi per le preghiere e per il sostegno in questi tempi difficili per la nostra famiglia e per le tante persone che hanno avuto l’opportunità di conoscerlo personalmente e come artista», si legge in una nota.

ANTHONY GALINDO IBARRA MORTO SUICIDA: AVEVA 41 ANNI

La famiglia di Anthony Galindo Ibarra ha inoltre reso noto di aver donato i suoi organi «come da sua volontà», così da poter aiutare altre persone salvando le loro vite. La famiglia del 41enne ha spiegato che nei prossimi giorni verranno resi noti i dettagli per il suo funerale. Prima di venire a mancare, l’artista aveva informato i suoi seguaci di aver tentato il suo suicidio. Su Go Fund Me è stata attivata una raccolta fondi per aiutare i cari di Anthony Galindo Ibarra a pagare le spese per il funerale. Come reso noto dai colleghi di People, l’ex modello soffriva di depressione e nell’ultimo periodo aveva accusato malessere perché non poteva esibirsi. «Una crisi esacerbata dalla pandemia e che ha provocato questa decisione drastica», la conferma dei familiari dell’uomo.

View this post on Instagram R.I.P #AnthonyGalindo 🙏🏽 A post shared by Papijoe (@iamelpapijoe) on Oct 3, 2020 at 6:39pm PDT





