Anthony Hopkins choc: “Ho sfiorato la morte”/ “Da giovane ero arrogante ed autodistruttivo”

Anthony Hopkins raccontò scioccante dal passato: “Ho rischiato la morte”

Anthony Hopkins protagonista del cinema mondiale che non ha bisogno di presentazioni, in occasione del suo suo ultimo film da protagonista, One Life, ha concesso una lunga intervista a Repubblica in cui si è sbilanciato non soltanto sulla sua carriera ma soprattutto sulla sua vita privata. Dalla difficilissima infanzia nella Germania degli ’40 fino ad una giovinezza tutt’altro che tranquilla e serena fino al raggiungimento di una maturità e serenità interiore alla soglia degli 85 anni (li compirà il 31 dicembre)

Nel dettaglio, Anthony Hopkins ha scioccato tutti con un aneddoto in particolare, avvenuto molti hanno fa e che gli ha cambiato: “Un giorno mi sono avvicinato alla morte e sono cambiato, all’improvviso ho dato valore alla mia vita. E nel corso degli ultimi 50 anni ho cercato di concentrarmi per valorizzare ogni momento della mia vita. Mi piace dire ai giovani, divertitevi.” E subito dopo ha aggiunto che vivere è importante, ma anche ridere, stare con le persone che si amano e rispettare gli animali, i bambini e ogni forma di vita. Ed alla sua età si chiede anche cosa ci sia dopo la morte domanda a cui nessuno ha la risposta.”

Anthony Hopkins confessa: “Da giovane ero autodistruttivo”

Anthony Hopkins ha confessato: “Ho subìto la mia particolare forma di auto tortura molti anni fa. Come tutti i giovani ero autodistruttivo, arrogante, feroce e pieno di pregiudizi. Non sapevo molto e pensavo di sapere tutto.” Nell’intervista a Repubblica, l’attore britannico ha parlato dell’ultimo film che lo vede protagonista dal titolo One Life. Il film è basato sulla storia vera di Nicholas Winton, eroe che nel 1938 salvò degli ebrei dallo sterminio. Winton era un broker che riuscì a far fuggire da Praga prima dell’invasione tedesca 669 bambini.

Anthony Hopkins sul film ha confessato: “Sono riluttante a prendermi il merito di tutto perché Nicholas Winton è l’eroe della storia. Io sono solo l’attore che lo interpreta. Ma nella scena in studio in cui c’erano anche i veri sopravvissuti mi sono profondamente commosso.” E poi ha aggiunto che questo film è necessario perché insegna la compassione











