Anthony Hopkins, Migliore attore protagonista Oscar 2021?/ Dopo “Il silenzio degli innocenti”…

Anthony Hopkins è tra i candidati agli Oscar 2021 come Migliore attore protagonista per la sua sua interpretazione nel film “The Father – Nulla è come sembra”. Per l’attore britannico si tratta della quinta candidatura agli Oscar, dopo “Quel che resta del giorno” nel 1993, “Gli intrighi del potere – Nixon” nel 1995, “Amistad” nel 1997 e “I due papi” nel 2019. Nel 1992 Hopkins ha vinto il suo primo Oscar come Migliore attore protagonista per “Il silenzio degli innocenti”, di Jonathan Demme, in cui interpreta lo psichiatra cannibale Hannibal Lecter. Nel film “The Father – Nulla è come sembra”, diretto da Florian Zeller, l’attore interpreta Anthony, un anziano signore affetto da demenza senile che dimentica costantemente gli eventi importanti della sua vita e dove sono le cose nel suo appartamento.

Anthony Hopkins: affronta la demenza senile nel film “The father”

Nel film “The Father – Nulla è come sembra” Anthony Hopkins è affiancato da Olivia Colman, attrice inglese nota per aver interpretato la regina Elisabetta II nella serie “The Crown” e per aver vinto l’Oscar come migliore attrice protagonista nel 2019 per la sua interpretazione nel film “La favorita”. Il film è l’adattamento cinematografico della pièce teatrale “Il padre” del regista Florian Zeller, già portata sullo schermo da Philippe Le Guay in “Florida” con Jean Rochefort nel 2015. Anthony, il protagonista, cerca di dare un senso alla sua vita mentre la memoria si fa sempre più labiale e la sua mente non riesce più a riconoscere la realtà dai ricordi. Si tratta di un soggetto molto personale per il regista, che da ragazzino ha vissuto con la nonna malata di demenza senile. Il film ha ricevuto un totale di 6 nomination agli Oscar 2021, compresa quella di Hopkins, tra cui Miglior Film e Migliore attrice non protagonista a Olivia Colman.

