Anthony Joshua vs Ruiz/ Video, match di boxe clamoroso: alla fine trionfa il panciuto

Incredibile sconfitta di Anthony Joshua, il campionissimo inglese della boxe, contro il pugile americano di origini messicane, Anthony Ruiz junior. Incredibile perché nelle ore precedenti l’incontro nessuno avrebbe scommesso un euro su Ruiz, per il semplice fatto che Joshua arrivava al match con il titolo di campione mondiale di tre sigle di massimi, leggasi Wba, Ibf e Wbo, e per via anche del fisico dello stesso americano, non proprio “asciutto”, giusto per dire un eufemismo. E invece alla fine ha trionfato proprio il meno quotato, una capitolazione clamorosa che secondo La Gazzetta dello Sport ricorda da vicino quanto accadde a Mike Tyson contro Douglas l’11 febbraio 1990, sconfitta che di fatto segnò l’inizio della fine per Iron Mike. Di fronte ai 20.000 spettatori del prestigioso Madison Square Garden di New York, i 122 chili per 198 cm di Joshua, hanno dovuto piegarsi di fronte ai 122 chili, ma per 188 centimetri, di Ruiz. In fondo il video di quanto accaduto

BOXE, JOSHUA-RUIZ: VIDEO

L’incontro è stato a senso unico fin dalle prime battute, e al terzo round Ruiz è riuscito a mettere a tappeto il talentuoso Joshua, che fino ad ora non aveva mai perso un incontro, grazie ad un micidiale gancio destro che avrebbe potuto stendere perfino un toro. Ko sfiorato solamente grazie al gong, con Joshua che torna all’angolo, ma probabilmente spaventatissimo dopo i colpi appena subiti. Nel quarto e quinto set l’inglese sembra essersi un po’ ripreso dopo lo spavento iniziale, ma nel settimo round il californiano venuto dal Messico è tornato ad avventarsi come una furia contro il campione in carica, incapace poi di riprendersi. Ruiz, soprannominato El Destructor, aveva vinto 32 incontri anche se contro avversari non proprio blasonati: la sfida di ieri ha senza dubbio cambiato la sua storia, ma in generale, quella della box. Di seguito il video di quanto accaduto

IL VIDEO DELLA SCONFITTA DI JOSHUA CONTRO RUIZ





