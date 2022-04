Anthony Leight Milner e Giuseppe Drommi, i mariti di Patrizia De Blanck/ “Lo scoprii a letto…”

Patrizia De Blanck e il retroscena choc su Anthony Leigh Milner: “Lo scoprii a letto…”

Anthony Leigh Milner è stato il primo marito di Patrizia De Blanck. La contessa si è sposata appena ventenne on l’aristocratico inglese Anthony Leigh Milner, un matrimonio però naufragato dopo pochi mesi a causa di un dolorosissimo tradimento dell’uomo. La contessa ha infatti rivelato di aver scoperto suo marito a letto con il suo migliore amico, episodio terribile che l’ha segnata profondamente. Per questo motivo, la donna decise di porre fine al suo matrimonio in poco tempo. Patrizia De Blanck ha dichiarato che avrebbe preferito che il marito avesse fatto coming out dichiarandole che fosse gay piuttosto che scoprirlo in quel modo. La De Blanck ha raccontato di sentirsi inizialmente come nel film “Jules e Jim”: i coniugi trascorrevano tutto il tempo insieme al migliore amico di Anthony.

Patrizia De Blanck, amori e flirt/ "Ho amato Franco Califano ma finì…"

Dopo il divorzio la donna ha iniziato un nuovo percorso di vita che l’ha resa poi anche mamma. Ma questa non è stata l’unica esperienza gay nella vita della De Blanck. La contessa ha anche raccontato un episodio che la vide protagonista insieme alla sua migliore amica: “Mi amava alla follia, ho alcune sue lettere molto passionali. Una notte ci siamo trovate all’hotel de Paris di Monte Carlo: lei venne nella mia suite e, mentre dormivo, mi sentii accarezzare e baciare il corpo. Io continuai a far finta di dormire e la lasciai fare. Provai un intenso e inconsueto piacere. Pensavo si trattasse di un sogno. Non accadde più e non ne parlammo mai”, aveva svelato.

Patrizia De Blanck, il dramma della macchie sul viso/ "Ho rischiato di morire…"

Patrizia De Blanck e il secondo matrimonio con Giuseppe Drommi

Nel 1971 Patrizia de Blanck ritrovò l’amore e convolò nuovamente a nozze con il console di Panama Giuseppe Drommi, morto nel 1999. Da questa seconda unione è nata l’unica figlia di Patrizia, Giada De Blanck. Per entrambi è il secondo matrimonio: Drommi era precedentemente legato ad Anna Fallarino mentre Patrizia De Blanck si sposò per la prima volta con Anthony Leigh Milner, un aristocratico inglese. Giuseppe Drommi frequentava gli ambienti raffinati della Roma Bene, gli amici lo chiamavano affettuosamente “Peppino”. E’ a Cannes che Anna Fallarino perde la testa per il miliardario Camillo Casati Stampa, il quale spenderà un miliardo di vecchie lire per fare annullare il matrimonio al Tribunale della Sacra Rota. Si sa poco di Giuseppe Drommi e tutto quello che si sa è raccontato da Patrizia De Blanck in interviste o in televisione. Si legge che i due si trovavano a bordo di un aereo della Etiopian Air Line e che davanti a loro c’erano due dirottatori kamikaze: volevano far cadere l’aereo ma uno si sparò sulla pancia e fini in braccio ai coniugi Drommi. Nel libro “Ricordo quasi tutto” l’autore Fulco Ruffo di Calabria, nipote di Paola del Belgio, dice che Giuseppe Drommi fu il suo testimone di nozze e che non era un barone.

Patrizia De Blanck, Tina Cipollari, flirt con Giucas Casella?/ Com'è andata davvero

Giuseppe Drommi era così malato che la moglie pensò di anticipare i festeggiamenti del diciottesimo anno di età della figlia a quando questa ne aveva 16. Nelle varie interviste, Patrizia De Blanck ne ha sempre parlato con commozione tanto che la figlia Giada rivelò che dopo la morte del madre la madre soffrì di depressione: “Il periodo che è morto mio papà, mia mamma ha avuto una forte depressione e io sono stata il suo sostegno. Siamo uscite da questa cosa ma è stata molto difficile”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA