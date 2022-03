Anticipazione Noi seconda puntata 13 marzo/ Cate e Teo uniti, Rebecca non vuole figli

Noi, anticipazione seconda puntata 13 marzo: cosa vedremo?

Dopo il debutto, la fiction “Noi”, remake italiano di “This is Us” in onda su Rai1 e con Lino Guanciale e Aurora Ruffino tra gli attori del cast, scopriamo subito cosa accadrà nella prossima puntata di domenica 13 marzo. Si tratta della seconda puntata della nuova serie che però già nei primi due episodi ha messo in scena situazioni ben differenti rispetto alla serie originale. Il secondo appuntamento con “Noi” si preannuncia a prova di colpi di scena. Gli occhi continueranno ad essere puntati su Cate e Teo, sempre più vicini.

Il primo episodio della seconda puntata di sei in programma, si intitola “Il Fiume” e vedrà un salto temporale indietro. Ritroveremo infatti la famiglia Peirò a distanza di qualche anno. I ragazzi sono cresciuti ed hanno 8 anni. Claudio e Daniele però non vanno particolarmente d’accordo. Per Cate iniziano a trapelare i primi problemi di peso. In un secondo momento ci sarà un nuovo salto temporale che ci riporterà al presente con i riflettori accesi proprio si Cate e Teo. Tra i due tutto procede a gonfie vele ma Cate si renderà ben presto conto di come dietro l’animo allegro dell’uomo si nasconde anche tanto dolore.

La confessione di Rebecca a Pietro

Le anticipazioni della seconda puntata di “Noi” di domenica 13 marzo, ci svelano ciò che accadrà nel secondo episodio del nuovo appuntamento dal titolo “Campioni del mondo”. Ancora un salto indietro nel tempo con Rebecca che appare su di giri. Siamo alla vigilia della finale dei Mondiali ’82 e lei dovrà esibirsi in un locale. Nel frattempo, la relazione con Pietro non andrà come sperato.

Rebecca, infatti, svelerà all’uomo che non ha intenzione di avere dei figli da lui ma questa confessione getterà Pietro nello sconforto. Si ritorna ancora al presente ed ancora si vivono le emozioni della Nazionale di calcio impegnata. Stando alle anticipazioni, Cate non si sentirà molto a suo agio e vorrà vedere la partita da sola. Nel corso del secondo appuntamento non mancheranno colpi di scena e forti emozioni che apriranno la strada alla successiva puntata lasciando il telespettatore con il fiato sospeso.

