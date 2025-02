Anticipazioni 911 domenica 9 febbraio 2025: cos’è successo dopo la rapina a Buck?

Ritorna anche domenica 9 febbraio 2025 una nuova puntata di 911, la serie poliziesca che per molto tempo ha appassionato gli utenti di Disney+. Dato il successo, anche Rai 2 ha deciso di trasmettere i suoi episodi e ci troviamo ora a seguire la sesta stagione ambientata nella splendida città di Los Angeles. Amatissimo è anche il suo spin-off “Lone Star”, che invece è ambientato in Texas. Le due serie sono basate su storie di polizia e soccorritori, e quindi l’adrenalina è altissima.

Le forze dell’ordine di 911 sono sempre impegnate a risolvere casi difficilissimi e a far fronte a situazioni decisamente drammatiche. Ma passiamo ora a scoprire cosa ci dicono le anticipazioni di 911 per stasera 9 febbraio 2025 e soprattutto, come si intitoleranno i due nuovi episodi della serie. Siamo all’ultima puntata della sesta stagione intitolata “Ricambia il favore“. Di cosa parla? Dopo aver visto Athena e gli altri impegnati nella rapina al matrimonio e Buck sorpreso da un ospite inatteso di fronte a casa sua, è il turno di un evento altrettanto inquietante.

Anticipazioni 911 domenica 9 febbraio 2025: Maddie ha un idea per salvare Bobby

Anticipazioni 911, puntata di domenica 9 febbraio 2025: l’ultimo episodio della nuova stagione vede un pericolo incredibile per i membri del 118. Infatti, dopo numerosi incidenti, un ponte crolla all’improvviso mentre gli operatori stanno effettuando un servizio. A dare l’allarme è Lucy, che contatta gli altri dal suo elicottero. Maddie ha un idea e chiama il cantiere vicino per farsi aiutare nella strage. Così, gli operai aprono una gru e riescono a sollevare il portone del container in modo da salvare Bobby, che era rimasto intrappolato. Per le ferite riportate, il ragazzo viene ricoverato in ospedale con Eddie e Chimney. Maddie sarà sollevata per il suo fidanzato.

Sarà poi il turno di Natalia, pentita di aver posto fine alla sua relazione con Buck. Così, decide di andare a trovarlo a casa sua ma proprio in quel momento, ecco che Kameron sta per partorire. Buck e Natalia la aiuteranno in questo delicatissimo momento per poi portarla in ospedale dove li raggiunge Connor, estremamente grato di quanto hanno fatto per lei. La serie 911 andrà in onda su Rai 2 questa sera a partire dalle 21.20 ed è visibile anche su RaiPlay, dove si può guardare in streaming ogni episodio.