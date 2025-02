Anticipazioni 911 Lone Star, domenica 9 febbraio 2025: TK preoccupata per Carlos

Anche per la stagione 4 è arrivato il finale, con un colpo di scena emozionante. Del resto, dopo la prima parte che ha visto la morte straziante di Gabriel Reyes appena prima del matrimonio di Carlos, cosa ci potevamo aspettare? Oltretutto, Carlos aveva fatto di tutto per capirne di più sull’omicidio si suo padre, e di conseguenza, il suo matrimonio resta in sospeso. Ma vediamo cosa succede nell’episodio 18 della stagione 4 di 911 Lone Star!

Nell’episodio intitolato “In salute e in malattia” vedremo TK che si sveglia improvvisamente nella notte impaurita dal non sentire Carlos vicino a sè. Scopre poi che il ragazzo si trova in soggiorno ed è preso dai suoi pensieri: vuole sapere a tutti i costi chi ha ucciso suo padre. L’assassino, infatti, è ancora a piede libero mentre sua madre diventata vedova soffre ogni giorno. TK cerca di confortarlo e lo rassicura che presto si sposeranno. La donna è anche consapevole che al momento TK non riuscirebbe a sposarsi con tranquillità, e accetta di buon grado.

Anticipazioni 911 Lone Star, domenica 9 febbraio 2025: Owen dà una mano per il matrimonio

Secondo le anticipazioni di 911 lone star, scopriamo che Owen decide di dare una mano per l’organizzazione del matrimonio, siccome la coppia è visibilmente stressata per l’accaduto. Il matrimonio doveva essere fra soli 5 giorni eppure tutto è saltato all’improvviso. Si continua poi con Carlos e Andrea che si recano da Gabriel nel suo ufficio per cercare l’assicurazione sulla vita, che fino a poco prima era introvabile. Andrea si sente male perchè aveva cercato ovunque senza trovarla. Poi il colpo di scena. Quando TK torna a casa la sera scopre che Carlos sta guardando la televisione e viene a sapere che probabilmente, prima di morire, suo padre stava indagando in una particolare indagine.

Scopre così una rete di corruzione nella quale centrano anche tre cartelli. La notte successiva, siamo ancora daccapo: TK si sveglia e vede Carlos nel soggiorno che sta sentendo alcuni messaggi vocali arrabbiati. Pensa che siano di chi ha compiuto l’omicidio, un certo “Pablo Martinez”, membro del cartello che da tantissimi anni lancia messaggi minacciosi all’uomo. Secondo le anticipazioni di 911 lone star si scopre che questo Martinez aveva minacciato suo padre dicendogli di non assistere all’udienza altrimenti avrebbe fatto una brutta fine, e purtroppo così è stato. La puntata si conclude con Carlos che continua a insistere dicendo a TK di stare bene, ma in realtà non è così.