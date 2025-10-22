Anticipazioni 911, la serie torna in onda con una nuova tornata di episodi: Buck e Tommy sempre più vicini

Dopo il triplo episodio andato in onda questa sera su Rai2, torna l’appuntamento con la serie 911, pronta a regalare altre emozioni sul piccolo schermo anche nella puntata in programma il 29 ottobre 2025. Stando alle anticipazioni 911, la puntata in programma settimana prossima vedrà Tommy protagonista e correre in soccorso di Buck, che aiuterà sotto diversi punti di vista.

Tra i due sembra scoccare però qualcosa di più importante, al punto che Buck si ingelosirà quando Tommy deciderà di accompagnare Eddie in aereo in quel di Las Vegas. Cosa scatenerà questa scenata di gelosia? Intanto Harry, tornato a Los Angeles, farà irruzione in casa di Bobby e Athena, entrambi saranno felici di ritrovarlo e vederlo. Bobby però informerà Athena: Harry è tornato a Los Angeles solo per sfuggire all’arresto. Tommy farà visita a casa di Buck molto presto e si scuserà dopo essere stato convinto di aver messo i bastoni tra le ruote alla sua amicizia con Harry. Il centesimo episodio della serie dunque si rivelerà particolarmente ricco di sorprese e colpi di scena per i telespettatori

Anticipazioni 911, la serie disponibile anche in streaming

La serie 911, pronta a tornare sul piccolo schermo con una nuova tornata di episodi, è già disponibile in streaming per gli abbonati a Disney Plus, ma anche per chi è iscritto a RaiPlay, ovviamente gratuitamente.

Le anticipazioni 911 ci rivelano anche che Tommy e Buck si avvicineranno in maniera molto importante nella prossima puntata della celebre serie americana: i due si concederanno un bacio che lascerà tutti stupiti. Hen e Karen intanto saranno ormai decisi a correre spediti e valuteranno l’adozione di una bambina, che dopo la morte dei genitori troverà dunque una nuova famiglia su cui fare affidamento.

