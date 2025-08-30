Luna torna alla carica e sua nonna Sheila si sfrega le mani! Anticipazioni americane Beautiful per le prossime puntate in onda su Canale 5.

Come ogni anno il ritorno in onda dopo la pausa estiva è accompagnato da grande curiosità per coloro che da decenni, o anche solo di recente, seguono con passione le dinamiche della soap opera più longeva di sempre. Le anticipazioni americane Beautiful per le prossime puntate svelano dei colpi di scena a dir poco inattesi; nuovi risvolti nelle vite dei protagonisti e intrecci strettamente legati a dove eravamo rimasti prima dello stop di agosto. Manca ancora un po’ per la messa in onda in italia per gli episodi in questione ma un accenno alle anticipazioni è pane quotidiano per i fan incalliti.

Nuovi risvolti per il clamoroso buco nell’acqua di Will! Dopo la notte di passione che pensava di aver trascorso con Electra, sentirà un senso di disagio disarmante nello scoprire che in realtà si trattava di Luna – nipote di Sheila – che abilmente si era mascherata per fingersi la dolce metà dello Spencer. Le anticipazioni americane Beautiful mettono in evidenza come Will si senta letteralmente incastrato, ignaro dei piani reali alla base di questo inganno ed imbarazzato all’idea che la sua Electra possa venire a conoscenza dei fatti. Nel frattempo, Luna gioisce; informerà Sheila di quanto architettato e potremmo presto vederne delle belle.

Will, il ritorno di Sheila e l’inganno di Luna! Anticipazioni americane Beautiful prossime puntate

Le anticipazioni americane Beautiful proseguono sempre con Will protagonista e con uno scenario a dir poco clamoroso. Lo Spencer non porterà subito alla luce la verità, almeno non del tutto; la confessione fatta ad Electra è infatti priva d’identità. Non è necessario però che venga fatto il nome di Luna affinché la prima decida di chiudere il rapporto con il ragazzo. Ma non finisce qui: la nipote di Sheila è incinta, e se anche Electra portasse in grembo un figlio di Will? Uno scenario quasi surreale ma che in realtà, per dinamiche, sembra ampiamente plausibile!

Per Will la situazione è tutt’altro che semplice da gestire; prima o poi dovrà dire tutta la verità ad Electra. Intanto, il timore che Sheila possa tornare alla carica forte dell’inganno ordito da Luna è tutt’altro che secondario. Lo Spencer avrà bisogno di aiuto, ma chi deciderà di invischiarsi in una situazione così intricata e soprattutto pericolosa non solo per i risvolti personali?