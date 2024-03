Anticipazioni Amici 2024 ed.23, registrazione puntata speciale 24 marzo/ Mistero sulla classifica finale

Amici 23, anticipazioni puntata speciale 24 marzo 2024

Arrivano delle importanti anticipazioni su Amici 23, con particolare riferimento alla puntata speciale registrata oggi, domenica 24 marzo. La sessione straordinaria era già stata annunciata e pare che fosse ‘misterioso’ il motivo per il quale si fosse deciso di realizzarla proprio il giorno dopo la prima puntata del Serale, andata in onda ieri sera e scandita dalle eliminazioni di Ayle e Kumo.

Stando a quanto riporta Superguidatv, le anticipazioni sulla puntata speciale di Amici 2024 registrata oggi hanno chiarito solo in parte le reali ragioni dietro ciò che è appunto andato in scena. Tutti gli alunni sono stati chiamati ad esibirsi; i cantanti con i rispettivi inediti e brani di punta mentre i ballerini ovviamente con le migliori coreografie e cavalli di battaglia. Il tutto alla presenza solo di Maria De Filippi e del pubblico votante.

Anticipazioni registrazione Amici 23: puntata speciale

Durante la puntata speciale di Amici 2024 registrata oggi è stato infatti affidato al pubblico il verdetto su quanto proposto dai concorrenti del talent. Ognuno dei presenti era in possesso di un telecomando con il quale poter esprimere la propria preferenza. Non vi erano dunque giudici esterni, tanto meno ospiti d’eccezione; non è dunque chiaro per quale ragione è andata in scena questa esibizione ‘bonus’ di tutti gli artisti.

I voti del pubblico sulle esibizioni dei talenti sono serviti per stilare una particolare classifica dalle finalità ancora ignote, così come l’esito. Probabilmente scopriremo qualcosa in più nel corso della seconda puntata del Serale di Amici 23; la registrazione è prevista per il prossimo giovedì mentre la messa in onda, come di consueto, sabato 30 marzo in prima serata su Canale 5.

