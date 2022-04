Anticipazioni Bangla La serie, seconda puntata 28 aprile/ Olmo invita la famiglia di…

Bangla la serie, anticipazioni puntata 28 aprile: Olmo invita la famiglia di Phaim…

Dal lunedì al venerdì andrà in onda su Raitre alle 20.20 “Bangla la serie”. Nel nuovo episodio, intitolato “Ti presento i miei”, Phaim e Asia dovranno confrontarsi ancora con il problema del sesso. Il decalogo sembra funzionare, o almeno questo è quello che Phaim e Asia vogliono credere. Quello del sesso non è però l’unico problema. Olmo, infatti, prende l’iniziativa di invitare la famiglia di Phaim a pranzo per cementare “l’asse Italo-Bangla” creato dalla coppia. Peccato che la famiglia di Phaim non sappia nemmeno dell’esistenza di Asia, ma i fatti smentiscono il ragazzo.

Nella terza puntata, intitolata “Il rasoio di Occam”, Asia decide d’immergersi nella cultura del suo ragazzo così, assistita dalle premurose Shoshi e Navila va a pregare con lui in moschea. Tutto tra i due sembra andare per il meglio, ma non è così: Phaim ha da risolvere un problema piuttosto pressante, quello del lavoro, mentre Asia è in procinto di partire per l’Erasmus e non sa se e come dirlo al suo fidanzato. La soluzione? Il rasoio di Occam. Sono in molti a chiedersi se Phaim e Asia arriveranno al dunque considerando i molteplici imprevisti. Possiamo solo anticipare che per i due fare sesso non sarà così facile.

Bangla la serie, cosa è successo nella scorsa puntata: Phaim sta per partire per Londra…

Nella scorsa puntata di Bangla la serie, andata in onda il 27 aprile, si riprende da dove si era interrotto il film e cioè nella stanzetta di Asia in cui Phaim e la ragazza si stanno focosamente “salutando” prima della partenza di lui per Londra. Phaim è molto motivato a cedere e ad accettare di far sesso con la ragazza, convinto che il trasferimento lo proteggerà da qualsiasi tentazione ma quando, interrotto dalla telefonata di sua madre, scopre che la partenza è annullata, capisce che il problema del sesso tornerà prepotentemente ad abitare le sue giornate.

La serie tv parte esattamente da dove finisce il film: Phaim (Phaim Bhuiyan) ed Asia (Carlotta Antonelli) hanno deciso di restare insieme, e di provare a resistere alla tentazione di fare l’amore: la religione di Phaim gli vieta infatti il sesso prima del matrimonio. Scoperto che la propria famiglia non si deve più trasferire a Londra, Phaim però teme di non riuscire a farcela: a lui piace davvero Asia, e viceversa. I due provano così ad imporsi dei paletti, ed al tempo stesso di entrare meglio l’uno nella vita dell’altra. Ma anche Asia ha un bel dilemma da affrontare: non ha detto a Phaim qualcosa che potrebbe mettere in pericolo la loro relazione. La sua amica Fede, da poco rientrata dall’Erasmus, sembra certa che tra loro due non durerà, cosa che convince Asia a non mollare.











