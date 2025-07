Le anticipazioni di Beautiful svelano cosa succederà venerdì 1 agosto 2025, Eric verrà dimesso dall'ospedale, Li si scaglia contro Poppy e Luna.

Le ultime settimane di Beautiful si sono concentrate moltissimo sulle condizioni di salute di Eric, il Forrester Senior ha rischiato di morire ma Finn è riuscito a trovare una cura sperimentale che gli ha salvato la vita. Per l’uomo non è stato un periodo facile ma pian piano si sta riprendendo, in un momento così difficile della sua vita però ha sempre potuto contare sul sostegno, l’affetto e la vicinanza dei suoi familiari.

Su Canale 5 la soap opera americana va in onda alle 13.45 da lunedì a sabato, la domenica invece alle 14, gli episodi però non sono disponibili solo in televisione ma anche in streaming su Mediaset Infinity. Moltissimi fan si chiedono cosa succederà durante i prossimi appuntamenti, sul web sono stanno già circolando alcune anticipazioni in merito alla puntata di Beautiful di domani, venerdì 1 agosto 2025.

Beautiful, anticipazioni 1 agosto 2025: Li si scaglia contro Poppy e Luna

Le condizioni di salute di Eric continueranno a migliorare, Finn dirà a Steffy che il nonno potrà finalmente tornare a casa perché i suoi valori si sono stabilizzati. Mentre Luna e RJ saranno insieme al patriarca lei riceverà un messaggio misterioso, intanto la madre la aspetterà alla Forrester Creations. Bill chiamerà la donna e sarà impaziente di vederla, però quando gli dirà di aver organizzato una serata con la figlia per stare un po’ con lei Spencer sarà molto comprensivo e si daranno appuntamento per il giorno successivo.

Nell’ufficio entrerà Li, la donna cercava la nipote ma non appena si troverà faccia a faccia con la sorella tra loro scoppierà un nuovo scontro. Nella puntata di venerdì 1 agosto 2025 Bill parlerà di Poppy con Wyatt, lui però non apparirà felice e non perderà occasione per ricordargli che la sua anima gemella è Katie. Stando alle anticipazioni di Beautiful, Li si scaglierà anche contro Luna non appena arriverà in azienda. La dottoressa la accuserà di essersi avvicinata ad RJ solo per denaro, lei però ci terrà a precisare che è innamorata del Forrester.