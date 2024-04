Anticipazioni Beautiful 1 aprile 2024/ Taylor scopre che Brooke è innocente e…

Beautiful torna con nuove anticipazioni questo primo pomeriggio, alle ore 13:45 su Canale 5, con una nuova imperdibile puntata. La soap, arrivata alla trentatreesima stagione è una delle più longeve e seguite in Italia e all’estero. Oltre 100 Paesi nel mondo si sintonizzano per guardare gli intrighi amorosi che propone.

La prima puntata, in Italia, è stata mandata in onda nel 1990 su Rai 2, per poi passare a Mediaset qualche anno più tardi. Nell’appuntamento di oggi, il focus è su Steffy che, saputo la verità da Douglas sul piano del padre Thomas, decide di rivelare tutto alla madre Taylor…

Beautiful, anticipazioni puntata 1 aprile 2024 su Canale 5

Douglas ha scoperto il segreto del padre Thomas sulla chiamata alla Tutela dei minori. Il piccolo ha deciso di rivelare tutto Steffy che, incredula, rimane molto delusa dalle azioni del fratello. La giovane Forrester è addolorata del fatto che questa bugia potrebbe rovinare per sempre il rapporto tra i suoi genitori.

Sempre le anticipazioni di Beautiful dell’1 aprile, rivelano che Steffy decide di rivelare tutto alla madre Taylor: Brooke è innocente e non ha tradito Ridge. Se la giovane Forrester cerca di convincere la madre della necessità di svelare la verità a Ridge prima del matrimonio, Thomas insiste di lasciare le cose come stanno e di sposarsi senza compromettere la loro relazione. Solo Taylor può decidere cosa fare…

Beautiful, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Ridge ha smascherato Brooke davanti a tutti pensando che fosse stata a chiamare alla Tutela dei Minori, mettendo in difficoltà il piccolo Douglas. Taylor comincia ad avere molta paura; la donna teme che il Forrester non la voglia sposare per amore ma solo per rabbia nei confronti di Brooke.

Sempre secondo le anticipazioni Beautiful Le sue paranoie, fondate, diventano un ansia ricorrente per la psichiatra che comincia a capire i veri sentimenti di Ridge. Nel frattempo, il piccolo Douglas ascolta il racconto del Forrester e pieno di rabbia comincia a pensare che suo padre Thomas dovrebbe dire la verità a tutti sulla nonna. Il bambino, però, non vuota il sacco e rispetta la promessa che ha fatto al papà almeno per ora.











