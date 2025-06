Le anticipazioni di Beautiful svelano cosa succederà martedì 1 luglio 2025, Bridget chiede a Finn di assisterlo mentre opera Eric.

Gli ultimi episodi di Beautiful hanno lasciato tutti con il fiato sospeso, in attesa di scoprire se Eric morirà davvero oppure no. I familiari hanno sperato a lungo in una sua miracolosa ripresa ma vedendolo in condizioni così gravi Ridge per rispettare le volontà del padre voleva staccare la spina. Lo stilista cambierà idea nel momento in cui vedrà un piccolo segnale da parte sua, a quel punto dirà a Finn di procedere con l’intervento.

Le anticipazioni di Beautiful relative alla puntata di domani, martedì 1 luglio 2025, rivelano che Finn chiederà di preparare la sala operatoria per poter sottoporre il Forrester all’operazione. Intanto, RJ alla Forrester continuerà a chiacchierare con Poppy e Luna, entrambe proveranno a tirargli su il morale. La madre della sua fidanzata gli chiederà di raccontarle qualcosa sul patriarca, lui visibilmente commosso parlerà del nonno in modo struggente e Luna lo sosterrà, anche lei si è affezionata molto al Forrester Senior.

Beautiful, anticipazioni 1 luglio 2025: Bridget chiede a Finn di assisterlo in sala operatoria

La storica soap opera americana con le sue avvincenti trame e tanti colpi di scena conquista ogni giorno un successo notevole in termini di ascolti. Durante la messa in onda di ogni puntata infatti sono sempre tantissime le persone che restano davanti alla televisione per scoprire ogni novità. È possibile vedere gli episodi anche in streaming in qualsiasi momento della giornata sul sito Mediaset Infinity.

Cos’altro accadrà a Beautiful nella puntata che andrà in onda martedì 1 luglio 2025 su Canale 5 alle 13.45? In molti sono curiosi di scoprire se Eric riuscirà a superare l’operazione. Mentre Luna e RJ continueranno ad elogiare la bontà e il grande cuore del Forrester Senior Thorne e Bridget si recheranno in ospedale. Non appena lei scoprirà che il padre subirà l’intervento chiederà a Finn di poterlo assistere. Il marito di Steffy accetterà, i due quindi entreranno in sala operatoria.

