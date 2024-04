Anticipazioni Beautiful 1 maggio 2024/ Brooke e Taylor sempre più amiche…

Beautiful torna con un nuovo appuntamento anche domani, 1 maggio 2024, portando nelle case dei telespettatori colpi di scena unici. La soap tra le più amate al mondo regalerà momenti di solidarietà femminile tra Taylor e Brooke finalmente complici e amiche.

Le anticipazioni di Beautiful ci svelano che al centro della puntata ci sarà anche Katie che ritrova momenti di serenità, dopo la tensione accumulata per la visita cardiologica. La Logan potrà godere di attimi romantici con il suo Carter e lasciarsi andare ad alcune confidenze importanti.

Beautiful, anticipazioni 1 maggio 2024: Taylor e Brooke diventano amiche

In passato Taylor e Brooke si sono fatte la guerra per conquistare l’amore di Ridge che le ha spesso ferito entrambe. Dopo tutta la baraonda degli ultimi tempi, però, le due hanno deciso di chiarirsi mettendo da parte il Forrester e diventando amiche.

Le anticipazioni di Beautiful ci svelano che Katie finalmente riesce a concedersi momenti più sereni con Carter, dopo la tensione per la visita cardiologica. La Logan si sente sempre più a suo agio e complice con il suo compagno che le riserva sempre tante attenzioni, per questo decide di rivelargli alcuni dettagli del suo passato.

Beautiful, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Nelle puntate precedenti, Sheila è riuscita astutamente a seminare la polizia e si è introdotta a casa di Finn e Steffy per poter parlare con loro. La rossa ha cercato di convincerli che è cambiata e volenterosa di rientrare nella loro vita, ma i due la immobilizzano per consegnarla alle forze dell’ordine.

Mentre Steffy e Finn stanno per contattare la polizia per far arrestare la donna, Bill fa la sua comparsa e rivela di avere una relazione con Sheila. L’imprenditore sostiene che la rossa, un tempo diabolica, sia davvero una persona diversa e intima alla coppia di lasciarla andare. Taylor cerca di aiutare la figlia, ma Bill la minaccia di spifferare alla polizia il suo piccolo segreto…











