Cosa succederà nei prossimi episodi di Beautiful? Moltissimi fan sono curiosi di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti, infatti puntata dopo puntata si piazzano davanti al televisore per non perdere tutte le novità e i colpi di scena. Con le loro intriganti vicende spesso lasciano tutti senza parole. La storica soap opera americana va in onda su Canale 5 da lunedì a sabato alle 13.45, la domenica invece alle 14 e conquista sempre ottimi risultati in termini di ascolti.

Non solo in televisione, gli episodi di Beautiful sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Intanto sul web sono trapelate interessanti anticipazioni relative alla puntata che verrà trasmessa domani, giovedì 1 maggio 2025. Cosa succederà? Lauren Fenmore da Genoa City si presenterà alla Forrester Creation insieme ad Esther Valentine per assistere alla tanto attesa sfilata che vedrà sfidarsi Eric e Ridge.

Beautiful, anticipazioni 1 maggio 2025: Eric accoglie Lauren ed Esther alla Forrester Creation

Saranno tante le novità che faranno incuriosire non poco o telespettatori nella puntata di domani. Le anticipazioni rivelano che non appena Esther Valentine arriverà insieme a Lauren Fenmore alla Forrester sarà impossibile non notare che è una persona dal modi semplici che non è abituata al prestigio della casa di moda e all’eleganza.

La donna però apparirà molto dolce, simpatica e ingenua e farà subito colpo su Charlie che in questo momento sta vivendo un periodo di crisi con Pam. Le anticipazioni di Beautiful fanno sapere che nell’episodio di giovedì 1 maggio 2025 Eric accoglierà Lauren, i due sono amici da molti anni, ed Esther. Il Forrester Senior permetterà ad entrambe di osservare velocemente i nuovi modelli che ha realizzato.

R.J. preoccupato per Eric, Luna lo rassicura

Nella puntata di Beautiful che andrà in onda oggi, mercoledì 30 aprile 2025, durante una chiacchierata con Luna in azienda R.J. ammetterà di essere davvero felice di aver avuto la possibilità di lavorare con il nonno e di apprendere da lui tutti i segreti del mestiere, però non vede l’ora che l’evento finisca così potrà dedicarsi solo alla sua salute.

Nell’ultimo periodo le condizioni di salute di Eric sono peggiorate e suo nipote è molto preoccupato per lui. Le anticipazioni di Beautiful fanno sapere che nell’episodio di oggi Luna apprezzerà molto la bontà d’animo di R.J. e cercherà di rassicurarlo.