Ci saranno tante interessanti novità e colpi di scena nei prossimi episodi di Beautiful e in molti non vedono l’ora di scoprire tutto quello che succederà ai protagonisti. L’amatissima soap opera americana va in onda su Canale 5 da lunedì a sabato alle 13.45 e la domenica alle 14. Quotidianamente tantissime sono le persone che si piazzano davanti al televisore per non perdere tutte le intriganti vicende, oltre che sul piccolo schermo gli episodi sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Ma cosa accadrà nella puntata di Beautiful che verrà trasmessa domani, giovedì 10 aprile 2025? Stando alle anticipazioni trapelate sul web Deacon organizzerà un incontro tra Sheila e Finn, lui apparirà sconvolto quando scoprirà che si sono fidanzati. La Carter spera che le cose tra loro possano migliorare e che il suo matrimonio possa dimostrare al figlio e alla sua famiglia che è davvero cambiata.

Beautiful, anticipazioni 10 aprile 2025: Finn mette in guardia Deacon

I tantissimi fan della soap opera americana assisteranno ad altre interessanti novità nella puntata di domani. Le anticipazioni rivelano che Sheila continuerà a sperare in un riavvicinamento con Finn ed Hayes, ma per l’ennesima volta resterà delusa.

Finn ribadirà alla madre biologia che non intende concederle nessuna chance, la inviterà anche ad andare via da Los Angeles. Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che interverrà anche Deacon per cercare di convincere il dottore a dare una possibilità a Sheila. Lui però metterà in guardia Sharpe dicendogli che anche lui rischia grosso, Hope infatti non prenderà affatto bene il fidanzamento e potrebbe interrompere ogni rapporto tra loro.

R.J. si sfoga ancora con Luna, Eric peggiora

Nella puntata di Beautiful che andrà in onda oggi, mercoledì 9 aprile 2025, Donna apparirà sempre più preoccupata per Eric, le sue condizioni di salute infatti continuano a peggiorare. Ormai il confronto in passerelle delle collezioni di alta moda è sempre più vicino e la sfida tra Ridge e il padre si farà ancora più intensa.

Mantenere il segreto sulla malattia del nonno farà sentire R.J. devastato, infatti si sfogherà ancora con Luna, intanto quest’ultima apparirà turbata dopo aver parlato al telefono con la madre. Il motivo? Poppy non è felice della sua presenza alla Forrester Creation, infatti le chiederà di andarsene.