Le anticipazioni di Beautiful svelano cosa succederà mercoledì 10 dicembre 2025, Lauren dopo quello che ha subito a causa di Sheila è felice che sia morta.

La morte di Sheila nei precedenti episodi di Beautiful ha creato non poche tensioni, soprattutto tra Steffy e Finn. Lui ha capito che la moglie è stata costretta a difendersi quando la Carter si è introdotta a casa loro, però non è sereno. In passato è stata tanta la sofferenza che la donna ha arrecato alla sua famiglia, però non può fare a meno di stare male per la morte della madre biologica. Il dottore sta cercando di voltare pagina e di stare accanto alla Forrester, però non è facile per lui.

Anche la rottura tra Thomas e Hope ha catturato non poco l’attenzione dei telespettatori, quando lei ha rifiutato di nuovo la sua proposta di matrimonio il Forrester ne è uscito devastato. Convinto dalla sorella ha deciso di mettere fine alla loro relazione e di iniziare una nuova vita con Douglas a Parigi. Ma cosa accadrà nelle prossime puntate di Beautiful? Le anticipazioni si lasciano sfuggire alcuni dettagli in merito all’episodio di mercoledì 10 dicembre 2025, le vicende come al solito terranno i telespettatori con il fiato sospeso.

Beautiful, anticipazioni 10 dicembre 2025: Eric e Donna raccontato a Lauren perché Steffy ha ucciso Sheila

Lauren tornerà a Los Angeles nella puntata che verrà trasmessa su Canale 5 domani alle 13.45, per un impegno lavorativo. La donna deciderà di far visita ad Eric e verrà accolta con gioia dal Forrester e da Donna. Mentre i tre chiacchiereranno finiranno per parlare anche di Sheila.

In passato la Carter ha perseguitato Lauren rendendo la sua vita un vero e proprio incubo ed è proprio per questo che non può fare a meno di essere felice che sia morta. Nella puntata di mercoledì 10 dicembre 2025 dirà ad Eric e Donna che tutta la famiglia dovrebbe essere riconoscente a Steffy per averla uccisa. Le anticipazioni di Beautiful rivelano che il Forrester e sua moglie le spiegheranno come sono andate le cose, cioè che la figlia di Ridge è stata costretta a colpire per difendersi dopo che è entrata in casa sua e l’ha minacciata.

