Nella nuova settimana di Beautiful saranno tante le vicende che faranno incuriosire sempre di più i telespettatori. Sono emersi curiosi dettagli in merito all’episodio che andrà in onda domani, martedì 10 giugno 2025, su Canale 5 alle 13.45. Nell’ultimo periodo Eric si sta ritrovando spesso al centro dell’attenzione per via della sua delicata situazione, l’uomo infatti ha scoperto che non gli resta molto tempo da vivere ma ha preferito non farne parola con tutta la famiglia.

Il Forrester Senior è convinto che solo RJ, Donna e Kate siano a conoscenza delle sue reali condizioni di salute, in realtà anche altri componenti della famiglia sanno tutto. Le anticipazioni di Beautiful rivelano che Eric deciderà di non sottoporsi a trattamenti invasivi inutili, preferisce dedicare il tempo che gli resta al suo lavoro e alla sua famiglia, una decisione che turberà non poco il nipote.

Beautiful, anticipazioni 10 giugno 2025: Ridge vuole parlare con Eric, Brooke lo ferma

RJ comunicherà l’ultima decisione presa dal nonno ai suoi genitori e a Steffy, Ridge non la prenderà affatto bene. D’istinto vorrebbe recarsi dal padre e confessargli di essere al corrente della sua malattia per poter rimanere al suo fianco e supportarlo in un momento così delicato. Stando agli spoiler, però, Brooke riuscirà a fermarlo.

Nella puntata di Beautiful che verrà trasmessa su Canale 5 domani, martedì 10 giugno 2025, la Logan cercherà di far capire al compagno che non è affatto una buona idea rivelare al padre che in famiglia sono tutti al corrente della sua malattia e del fatto che sta per morire perché. Lei pensa che Eric starebbe peggio se dovesse scoprire che il nipote non ha mantenuto il suo segreto come lui desiderava.

Eric rassicura Donna e ribadisce di non voler andare in ospedale

A Villa Forrester ci sarà un momento pieno di amore e complicità tra Donna ed Eric, lei per l’ennesima volta gli dirà di voler rimanere al suo fianco fino alla fine, lui la ringrazierà per il suo supporto e la sua vicinanza cercando di essere anche ironico per farla sorridere.

Il Forrester Senior cercherà di rassicurare la compagna nell’episodio di domani, 10 giugno 2025. Le dirà che anche se lui presto la lascerà è certo che pian piano lei riuscirà a riprendersi e a stare bene anche senza di lui. Le anticipazioni fanno poi sapere che Eric non cambierà idea, infatti non seguirà le indicazioni del dottor Colby di ricoverarsi in ospedale