Le anticipazioni di Beautiful svelano cosa succederà giovedì 10 luglio 2025, Luna ha un confronto con Carter poi parla con Zende, lui confessa che...

Con le sue accattivanti vicende Beautiful continua a catturare l’interesse di moltissimi telespettatori che giorno dopo giorno sono sempre più curiosi di scoprire tutto quello che accadrà nelle nuove puntate. La soap opera americana va in onda su Canale 5 da oltre trent’anni ma i suoi affezionati fan non hanno mai smesso di guardarla, in tantissimi non perdono un episodio. In televisione viene trasmessa alle 13.45 da lunedì a sabato, la domenica invece tiene compagnia ai telespettatori dalle 14.

Le puntate di Beautiful dopo la messa in onda sul piccolo schermo vengono caricate sul sito streaming Mediaset Infinity, i telespettatori possono infatti vederle in qualsiasi momento. Molti di loro si chiedono cosa accadrà nei prossimi episodi, sul web sono già emerse alcune anticipazioni relative alla puntata di domani, giovedì 10 luglio 2025. Queste rivelano che Luna saluterà RJ e gli dirà di portare un bacio al nonno da parte sua, poi avrà un confronto con Carter in merito a quello che sta accadendo.

Beautiful, anticipazioni 10 luglio 2025: Luna si confronta con Carter

Parlando con Walton Luna gli dirà di sapere quanto conti per Zende continuare a lavoarare alla collezione di Eric. Lui stesso in un altro momento confiderà alla fidanzata di RJ quanto stia soffrendo a causa della decisione di Ridge.

Le anticipazioni di Beautiful fanno sapere che nell’episodio di giovedì 10 luglio 2025 Zende dirà a Luna che desidera davvero finire la collezione del nonno. Il fatto che Ridge abbia preferito suo figlio a lui lo ferisce moltissimo. Dal confronto con lo stilista la Nozawa capirà che lui vuole seguire la strada del nonno e lavorare alla sua collezione anche per dimostrare a tutti di essere più bravo di RJ.

