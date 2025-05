Puntata dopo puntata i tantissimi fan di Beautiful sono sempre curiosi di scoprire tutto quello che succederà ai protagonisti che con le loro intriganti vicende lasciano spesso tutti con il fiato sospeso. La storica soap opera americana tiene compagnia ai telespettatori da lunedì a sabato alle 13.45 e la domenica alle 14 e conquista sempre ottimi risultati in termini di ascolti. Sono sempre tante le novità e i colpi di scena che catturano non poco l’attenzione di tutti coloro che quotidianamente seguono la soap.

Oltre che sul piccolo schermo le puntate di Beautiful sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Domani, sabato 10 maggio 2025, verranno trasmessi come al solito tre episodi. Cosa succederà? Stando alle anticipazioni trapelate sul web Ridge sarà molto emozionato, però sarà anche preoccupato anche se cercherà di non darlo a vedere.

Beautiful, anticipazioni 10 maggio 2025: Ridge rende onore ad Eric, Katie è preoccupata per Donna

Per Ridge non sarà un momento affatto semplice, scoprire che al padre restano solo pochi mesi di vita lo ha davvero sconvolto. Lo stilista deciderà di rendere onore ad Eric riconoscendogli il ruolo di ispirazione e guida alla Forrester Creation. R.J. e Brooke saranno davvero felici per la sensibilità di Ridge nei confronti del padre, intanto Donna al settimo cielo festeggerà la vittoria del suo compagno.

Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che negli episodii di sabato 10 maggio 2025 Luna e Katie commenteranno la sfilata, la Logan sarà molto preoccupata per la salute del Forrester Senior, ha paura che Donna potrebbe non riprendersi più dal dolore. Lei ancora non sa che Ridge è già al corrente delle gravi condizioni di salute del padre e si chiederà se non sia arrivato il momento di rivelare la verità.

Steffy torna da Los Angeles e va a trovare Finn, Eric al settimo cielo

Le novità però non sono ancora finite e faranno incuriosire non poco i telespettatori. Cos’altro succederà negli episodi di sabato 10 maggio 2025? Le anticipazioni rivelano che Steffy tornerà da Los Angeles insieme ai suoi figli e si recherà subito da Finn, non intende più lasciarsi battere da Sheila.

La figlia di Ridge vuole combattere per lasciarsi tutto questo delicato periodo alle spalle e ricostruire una vita serena insieme al marito. Nel frattempo continueranno i festeggiamenti alla Forrester Creation, in preda alla felicità Eric abbraccerà suo figlio e gli rivelerà di essere davvero fiero di lui.