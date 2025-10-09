Le anticipazioni di Beautiful svelano cosa succederà venerdì 10 ottobre 2025, RJ è preoccupato per Luna ma Hope e Thomas lo rassicurano, Zende contro Poppy.

A Beautiful il rapporto tra Hope e Thomas si sta consolidando sempre di più, dopo la separazione con Liam lei non voleva subito una relazione stabile ma col tempo sembra essersi davvero innamorata del Forrester. Lui la ama follemente, in più occasioni le ha anche chiesto di sposarlo ma lei al momento non è pronta per un passo così importante. Continuano però a stare insieme e a condivere momenti speciali, ricchi di passione e amore.

Anticipazioni Beautiful 9 ottobre 2025/ Deacon non annuncia le nozze con Sheila, RJ cerca di rassicurare Luna

Nella puntata di Beautiful che terrà compagnia ai suoi tantissimi fan domani, venerdì 10 ottobre 2025 su Canale 5, Hope e Thomas in ufficio scherzeranno e si scambieranno effusioni amorose. Il Forrester si chiederà se Brooke potrebbe cambiare idea sul loro rapporto, lei stravede per Eric e lui sostiene il loro amore, spera che questo possa influenzarla. Le anticipazioni rivelano che Hope sarà alquanto diffidente in merito e mentre si baceranno verranno interrotti dall’arrivo di RJ.

Anticipazioni Beautiful 8 ottobre 2025/ Hope chiede a Deacon di lasciare Sheila, lei prova a farla commuovere

Beautiful, anticipazioni 10 ottobre 2025: RJ preoccupato per Luna, Zende e Poppy discutono

RJ si scuserà con la sorella e il cognato per averli interrotti e con ironia dirà loro che li capisce perché nemmeno lui riesce a resistere quando si trova vicino a Luna. Il giovane Forrester confesserà che non ama affatto stare lontano dalla fidanzata però ha notato che c’è qualcosa di strano in lei nell’ultimo periodo, avverte anche un distacco.

Stando alle anticipazioni di Beautiful Hope e Thomas nell’episodio di venerdì 10 ottobre 2025 cercheranno di rassicurare RJ. Pensano che probabilmente Luna è preoccupata per le difficoltà sul lavoro, ma sono tutti convinti che siano una bellissima coppia. Anche il figlio di Brooke e Ridge apparirà fiducioso, pensa infatti che lui e la sua amata hanno davanti un futuro radioso. Nel frattempo Zende e Poppy continueranno a discutere, lui la accuserà di essere una persona irresponsabile perché è colpa delle sue finte mentine se si trovano in questa situazione.

Anticipazioni Beautiful 7 ottobre 2025/ Luna vuole confessare la verità ad RJ ma... Poppy affronta Zende