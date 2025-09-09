Le anticipazioni di Beautiful svelano cosa succederà mercoledì 10 settmbre 2025, buone notizie per Eric, RJ stupisce Luna con una sorpresa.

Nelle scorse settimane le condizioni di salute di Eric hanno tenuto i tantissimi fan di Beautiful con il fiato sospeso, in attesa di scoprire se ce l’avrebbe fatta o se avrebbero dovuto dire davvero addio allo storico personaggio. Grande ad una cura sperimentale trovata da Finn, però, il patriarca è riuscito a salvarsi ed è stato accolto con grande gioia a Villa Forrester dai suoi familiari dopo che è stato dimesso dall’ospedale.

Le anticipazioni svelano intriganti dettagli in merito ai prossimi episodi di Beautiful, cosa accadrà? Nella puntata di domani, mercoledì 10 settembre 2025 Thomas rassicurerà ancora una volta Hope dicendole che aspetterà che lei sia pronta a convolare a nozze con lui, desidera che sia davvero convinta nel momento in cui accetterà la sua proposta di matrimonio. Intanto Finn porterà i risultati delle analisi ad Eric, quelli effettuati dopo che è stato dimesso dall’ospedale.

Beautiful, anticipazioni 10 settembre 2025: Luna emozionata per la sorpresa di RJ, Zende geloso

Come sta Eric dopo l’intervento? I risultati saranno ottimi e i suoi cari saranno al settimo cielo, il Forrester Senior infatti sta sempre meglio e presto tornerà alla normalità. Nel frattempo RJ lascerà Luna a bocca aperta con una sorpresa organizzata alla casa sulla spiaggia, lei sarà davvero emozionata e ammetterà che in poco tempo la sua vita è cambiata molto.

Durante una chiacchierata con Eric Donna parlerà degli amori che nascono in tarda età, lei pensa che possano essere speciali proprio come quelli vissuti da giovani. Stando alle anticipazioni di Beautiful nell’episodio di mercoledì 10 settembre 2025 Zende ascolterà e apparirà alquanto infastidito. La sua invidia salterà di nuovo fuori quando Thomas parlerà della nuova casa di RJ e di quanto sia stato fortunato ad incontrare Luna.

