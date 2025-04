Beautiful continua a conquistare l’attenzione di moltissimi telespettatori con le sue intriganti vicende che spesso lasciano tutti con il fiato sospeso. Quotidianamente, infatti, sono moltissime le persone che si piazzano davanti al televisore per non perdere tutte le novità e i colpi di scena. L’amata soap opera americana va in onda su Canale 5 da lunedì a sabato alle 13.45 e tiene compagnia ai telespettatori anche la domenica alle 14.

Oltre che sul piccolo schermo gli episodi di Beautiful sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Ma cosa accadrà domani, venerdì 11 aprile 2025? Stando alle anticipazioni trapelate sul web dopo aver parlato con Finn Hope sarà molto felice per i preziosi consigli che le ha dato e ne parlerà con Brooke e lei sarà contenta che tra i due stia nascendo una bella amicizia.

I tantissimi fan della soap opera americana assisteranno ad altre interessanti novità nella puntata di domani. Le anticipazioni rivelano che Luna e R.J. saranno sempre più vicini, lui le dirà che vorrebbe conoscerla meglio ma non può certo immaginare che sta nascondendo un grosso segreto che coinvolge la famiglia del dottor Finnegan.

Luna è figlia di Poppy, la sorella di Lì. La madre della ragazza non è affatto contenta che si trovi a Los Angeles, ma soprattutto che stia lavorando alla Forrester Creation. La donna ha paura che la dottoressa possa arrabbiarsi e mandarla via. Al figlio di Brooke la ragazza confesserà di avere qualche problema familiare, senza però lasciarsi sfuggire alcun dettaglio. R.J. cercherà di rassicurarla e di convincerla a restare.

Finn sconvolto dal fidanzamento tra Sheila e Deacon, mette in guardia Sharpe

Nell’episodio di Beautiful che andrà in onda oggi, giovedì 10 aprile 2025, Deacon organizzerà un incontro tra Sheila e Finn e la notizia del loro fidanzamento lo lascerà senza parole. La Carter spera che grazie al matrimonio il figlio capirà che è davvero cambiata, l’unica cosa che desidera è riavvicinarsi a lui e a Hayes.

Finn per l’ennesima volta dirà alla madre biologica che non ha nessuna intenzione di concederle una possibilità, le chiederà anche di andare via da Los Angeles. Deacon proverà a convincerlo a dare una chance a Sheila, lui però lo metterà in guardia dicendogli che anche lui rischio grosso perché Hope non accetterà la novità e prenderà le distanze da lui.