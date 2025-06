Nelle ultime puntate di Beautiful l’attenzione si sta concentrando moltissimo sulla delicata situazione di Eric, in molti si chiedono se dovranno davvero dire addio allo storico personaggio o se in qualche modo riuscirà a salvarsi. Le anticipazioni della soap opera americana, trasmessa su Canale 5 alle 13.45 da lunedì a sabato, fanno sapere che nell’episodio di mercoledì 11 giugno 2025 Donna proverà inutilmente a fargli cambiare idea.

Il Forrester Senior dirà alla sua amata che non ha nessuna intenzione di ricoverarsi in ospedale per sottoporsi a cure dolorose e invasive. Lui preferisce trascorrere il tempo che gli resta insieme alla sua famiglia e alla Forrester Creation dove sta cercando di realizzare la sua ultima collezione.

Ridge, Brooke e Steffy continueranno ad essere molto preoccupati per Eric. Stando agli spoiler nessuno di loro approva la sua decisione di non provare a curarsi ma rispetteranno la sua volontà fingendo di non sapere nulla della sua malattia.

Nell’episodio di Beautiful che andrà in onda domani, 11 giugno 2025, i familiari del patriarca decideranno quindi di rimanere al suo fianco in silenzio, Ridge però non vivrà affatto bene la cosa perché vorrebbe fare molto di più per aiutare il padre. L’uomo però è consapevole del fatto che per non turbare Eric è costretto a rispettare la sua volontà.

RJ vuole restare accanto ad Eric, lo aiuterà fino alla fine

Parlando con i suoi familiari Steffy non potrà fare a meno di far notare quanto sia complicato quotidianamente far finta che vada tutto bene quando sanno benissimo che non è affatto così. Loro vorrebbero stare accanto ad Eric e manifestargli tutto il loro sostegno, però devono far finta di non essere a conoscenza delle sue reali condizioni di salute.

Nel frattempo, nella puntata di Beautiful di mercoledì 11 giugno 2025, RJ inizierà a pensare che tornare a Los Angeles sia stata la scelta più giusta. Pensa che adesso il suo posto è proprio accanto al nonno e fino a quando potrà lo aiuterà a realizzare la collezione che tanto desidera.