Le anticipazioni di Beautiful svelano cosa succederà venerdì 11 luglio 2025, la salute di Eric non migliora, Luna consola Zende dopo il suo sfogo.

Nei prossimi episodi di Beautiful le vicende continueranno a girare intorno ad Eric che si trova ancora in ospedale, il patriarca non si è ancora svegliato dopo aver subito una delicata operazione. Sono tantissimi i telespettatori convinti che non è ancora arrivato il momento di dire addio ad uno dei protagonisti indiscussi della soap opera americana, in onda da olte trent’anni su Canale 5.

Beautiful riesce ogni giorno a conquistare un importante successo dal punto di vista degli ascolti, va in onda alle 13.45 e sono moltissime le persone che non perdono una puntata. Chi non riesce a vederle sul piccolo schermo può anche vederle in streaming sul sito Mediaset Infinity. Da parte dei fan è tanta la curiosità di scoprire cosa accadrà ai protagonisti, sul web sono trapelate alcune anticipazioni sulla puntata che verrà trasmessa su Canale 5 domani, venerdì 11 luglio 2025. Queste rivelano che le condizioni di salute di Eric non miglioreranno e la preoccupazione dei suoi familiari aumenterà ancora di più.

Beautiful, anticipazioni 11 luglio 2025: Steffy in lacrime al capezzale di Eric

A causa delle complicazioni che Eric ha avuto nel post-operatorio sia Finn Che Bridget saranno molto preoccupati. Lei inizierà a pensare che forse è stato uno sbaglio far subire al Forrester senior un intervento così delicato perché sta soffrendo ancora di più. Dopo che Zende si è lasciato andare ad un duro sfogo con Luna lei cercherà di consolarlo dicendogli che lo considera un grande professionista.

Le parole della ragazza lo renderanno molto felice, il Forrester confesserà alla Nozawa di essere invidioso di RJ perché è davvero fortunata ad avere lei al suo fianco. Le anticipazioni di Beautiful rivelano poi che Steffy nella puntata di venerdì 11 luglio 2025 mentre sarà al capezzale di Eric in ospedale si lascerà travolgere da un momento di sconforto e scoppierà in lacrime, Finn però sarà al suo fianco per sostenerla.

