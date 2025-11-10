Le anticipazioni di Beautiful svelano cosa succederà martedì 11 novembre 2025, Steffy e Finn di nuovo vicini, lui capisce di aver sbagliato con la moglie.

Nella nuova settimana di Beautiful non mancheranno le novità e i suoi affezionati fan non vedono l’ora di assistere a tutte le intriganti vicende della storica soap opera americana. Tutte le puntate riescono sempre a conquistare in termini di ascolti un notevole successo, la soap da circa trent’anni fa incuriosire i telespettatori che la seguono su Canale 5 senza mai perdere un appuntamento alle 13.45 da lunedì a sabato.

Le ultime vicende sono state incentrate sulla morte di Sheila, avvenuta per mano di Steffy. Quest’ultima ha dovuto affrontare un grande shock, sa bene di aver agito per difendersi ma non è certo semplice accettare di aver ucciso una persona. In seguito all’accaduto Finn è stato davvero male e non è riuscito a restare accanto alla moglie, nei precedenti episodi di Beautiful però è tornato a casa e le ha detto che resterà al suo fianco. I due nella puntata che verrà trasmessa domani, martedì 11 novembre 2025, mentre saranno a casa da soli si renderanno conto che hanno solo bisogno l’uno dell’altra.

Beautiful, anticipazioni 11 novembre 2025: torna il sereno tra Finn e Steffy

Il dottore si renderà conto che è stato un errore prendere le distanze da Steffy dopo la morte di Sheila. Anche se lo fa soffrire il pensiero che la madre biologica non ci sia più ha capito che avrebbe dovuto pensare di meno alla Carter e molto di più a sua moglie. Anche lei infatti sta vivendo un momento molto delicato e lui non è rimasto al suo fianco.

Stando alle anticipazioni di Beautiful Finn nella puntata che andrà in onda domani, martedì 11 novembre 2025, capirà che Steffy ha ucciso Sheila per difendersi e per proteggere la loro famiglia dall’ossessione della Carter. La Forrester sarà davvero felice che il loro rapporto tornerà ad essere sereno e confesserà al marito che capisce come si sente però ora vuole solo stare tra le sue braccia senza pensare a nient’altro.

